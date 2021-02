Il Novara batte l’Alessandria 2-1, l’orgoglio azzurro vince il 99° derby del quadrilatero piemontese

Il Novara batte l’Alessandria 2-1, l’orgoglio azzurro vince il 99° derby del quadrilatero

In vantaggio con un sempre più convincente Lanini, gli azzurri vengono ripresi nel primo tempo da Chiarelli. Nella ripresa il rigore trasformato da Schiavi da la vittoria, grazie soprattutto alla forza morale di un gruppo votato a resistere alle tempeste, minacciose soprattutto fuori dal campo.

NOVARA-ALESSANDRIA 2-1

Marcatori: 19′ Lanini (N); 31′ Arrighini (A); 53′ Schiavi rig.(N)

Il primo derby della storia si sarebbe dovuto giocare proprio il 7 febbraio 1914, poi la neve bloccò tutto. Corsi e ricorsi dal sapore dolce-amaro, perchè se è vero che il Novara vince e convince per capacità di soffrire ed orgoglio di un gruppo coeso, c’è la paura che quella storia così dignitosa, venga macchiata da una gestione societaria le cui ombre si allungano sui destini del futuro azzurro. Almeno oggi però, i ragazzi di Banchieri regalano ai propri tifosi, che nel pre gara hanno vivacemente ma ordinatamente contestato la società, una domenica di meritata serenità.

La Partita

Inizio convincete ed aggressivo degli azzurri, che pressano alto l’Alessandria, impedendo agli ospiti anche il semplice giro palla. Novara che ha totalmente il controllo, ma quando arriva sui 20 metri cominciano i problemi. Imprecisione nei cross e troppa fretta nell’ultimo passaggio, vanificano lo sforzo. Quando poi arriva qualche pallone interessante, Rossetti, bravissimo a fare il lavoro sporco è poi poco lucido e pronto alla finalizzazione. Ma c’è chi la porta ha cominciato a vederla con regolarità, così quando Cagnano indovina una perfetta parabola dalla sinistra, Lanini premia il proprio inserimento con un colpo di testa che non lascia scampo a Pisseri, segnando la sesta rete stagionale.

Siamo al 20′ e l’Alessandria si ricorda di giocare il 99° derby, che una tempo animava il quadrilatero piemontese. I ragazzi di Longo si destano dal torpore iniziale, facilitati dal fatto che gli azzurri interrompono il pressing ossessivo e cominciano ad arretrare, insomma comincia tutta un’altra partita. Ai grigi bastano 10 minuti per rimettersi in corsa, ma sul pareggio di Arrighini arrivato alla mezz’ora, c’è il clamoroso errato retropassaggio di Pogliano, che gli spiana la strada verso la porta.

Ora il derby è davvero cominciato e l’ultimo quarto d’ora del primo tempo, dimostra che tutte e due le squadre possono vincerlo o perderlo, anche solo per questione di dettagli, come lo è stata la topica di Pogliano, che onestamente ha vanificato gli sforzi di un Novara volitivo che nei primi 45′ aveva fatto molto più dei grigi, per poi essere costretto a dividere la posta.

La ripresa vede gli equilibri nuovamente cambiati, ancora causa ingenuità. Questa volta è Rubin a toccare Corsinelli che lo superava nell’ingresso in area, causando un rigore che El Nino Schiavi trasforma spiazzando il portiere.

Siamo al 53′ dunque c’è tanto troppo tempo e Moreno Longo s’imbufalisce cambiandone tre tutti insieme. Banchieri invece non sposta pedine fino al 65′, quando forse memore del finale di Gorgonzola, toglie Malotti ed inserisce Buzzegoli per gestire meglio tempi e palleggio, alleggerendo un po’ la pressione difensiva.

L’Alessandria le prova tutte, inserendo anche Stanco ed esercitando una indubbia pressione, ma davanti c’è un Novara che tutti i propri limiti, è pronto a vendere cara la pelle. Gli ultimi 5′ più recupero, sono di autentica sofferenza, i cambi alessandrini hanno numeri e gamba. Banchieri toglie uno stremato Collodel ed inserisce Bortoletti. Il nervosismo e la frustrazione alessandrina monta e ne fa le spese Arrighini che reagisce a Schiavi e si becca il rosso quando il cronometro segna 88′.

I cinque di recupero vissuti in apnea dagli azzurri, sono forse più colpa delle occasione sfumate che dagli effettivi pericoli prodotti dagli ospiti, così quando l’arbitro fischia la fine, il gruppo tira un sospiro di sollievo che scaccia molti fantasmi di una vittoria che in casa mancava dal 7 ottobre, ma nulla può sulla spada di damocle che aleggia sui destini di una società allo sbando.

La Formazione

Fanno oramai rumore le esclusioni di Buzzegoli e Bianchi e l’assenza di Migliorini, si dice per ragioni disciplinari, segno forse di come il nervosismo latente, dovuto anche ai clamorosi risvolti societari, stiano condizionando scelte e rendimenti. Banchieri dunque insiste con lo schema di Lucca, riproposto a Gorgonzola. 4-2-3-1 che prevede la surroga dell’infortunato Hrkac (almeno tre settimane di stop) con Ricky Collodel, con dentro quasi tutti i nuovi arrivi dal mercato invernale.

Buba entra però dal 65′, per tentare di amministrare meglio in vantaggio, operazione che non era riuscita a a Gorgonzola.

La Cronaca

3′ Buona azione azzurra con Lanini che trova spazio dal limite e calcia, impegnando Pisseri a terra.

12′ Palla dentro di Collode per Pogliano, che costringe Pisseri ad alzare sopra la traversa.

16′ Break di Collodel che ruba palla e si prende la chance del tiro dal limite, ma il suo destro è sbilenco e termina fuori.

20′ Novara in vantaggio, ancora Lanini in goal (sesto centro stagionale). Panico lavora palla e serve Cagnano, il quale affonda e crossa alla perfezione a centro area, premiando l’inserimento vincente di Lanini che di testa la mette dentro.

23′ Arrighini per Chiarello e conclusione secca sul primo palo respinta da Lanni.

30′ Pareggio dell’Alessandria, complice lo svarione di Pogliano che sbaglia il retropassaggio consentendo ad Arrighini di puntare l’area, saltare Bove ed infilare Lanni sul primo palo.

39′ Doppia grande azione di Lanini, che prima sfonda a destra e mette dentro un pallone no look non raccolto dai compagni, poi si mette in proprio seminando il panico al limite, per poi provare un sinistro che esce di non molto.

42′ Crosso di Corazza per Bruccini che di testa costringe Lanni alla parata a terra.

50′ Gran palo di Simi su punizione, forse leggermente deviata dalla barriera.

53′ Apertura di Collodel per Corsinelli che passa Rubin ed entra in rea, trovando un contatto che porta al rigore fischiato dal signor Longo. Schiavi è glaciale sul dischetto ed il Novara torna in vantaggio.

62′ Contropiede importante fallito dagli azzurri con Lanini che fa tutto bene ma sbaglia il tocco finale per Panico, pescato in off-side.

64′ Errore ripetuto da Rossetti poco dopo, che calcia altro dai 20 metri, evitando di servire il solissimo Panico.

76′ Colpo di testa di Prestia servito da corner e buona parata di Lanni sul primo palo.

79′ Tiro cross di Frediani che attraversa tutta l’area facendo venire i brividi a Lanni.

82′ Rossetti scappa via in area ma sbaglia il cross con a centro area liberi Panico e Lanni.

84′ Frediani mette ancora un bel pallone e poi Stanco con un tacco aereo stava per indovinare una magia, ma la palla sfiora solo il palo.

88′ Espulso Arrighini per un fallo di reazione su Schiavi.

90′ Punizione di Simi dai 25′ metri, con palla centrale controllata da Lanni.

95′ Dopo 5′ di recupero, senza troppi patemi, l’arbitro fischia la fine.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 8 Schiavi (C), 9 Lanini, 11 Panico, 15 Collodel (VC; 86′ 40 Bortoletti), 29 Rossetti, 39 Malotti (65′ 10 Buzzegoli)

A disposizione: 31 Desjardins, 17 Moreo, 18 Zunno, 19 Gonzalez, 20 Lamanna, 21 Pagani, 23 Bianchi, 25 Bellich, 26 Cisco, 37 Ivanov

Allenatore: Simone Banchieri

ALESSANDRIA: 12 Pisseri, 4 Chiarello, 5 Cosenza (C; 55′ 31 Bellodi), 7 Parodi, 11 Arrighini, 16 Bruccini, 18 Corazza (76′ 34 Stanco), 19 Prestia (VC), 28 Giorno (55′ 21 Casarini), 32 Sini, 33 Rubin (65′ 15 Frediani)

A disposizione: 1 Crisanto, 9 Eusepi, 10 Di Quinzio, 14 Gazzi, 23 Macchioni

Allenatore: Moreno Longo

Arbitro: Sig. Federico Longo di Paola

Assistenti: Sigg. Giovanni Dell’Orco di Policoro e Federico Votta di Moliterno

Quarto ufficiale: Sig. Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Marcatori: 19′ Lanini (N); 31′ Arrighini (A); 53′ Schiavi (N)

Ammonizioni: 15′ Cosenza (A); 25′ Malotti (N); 41′ Giorno (A); 45′ Panico (N); 52′ Rubin (A); 81′ Parodi (A)

Espulsioni: 88′ Arrighini (A)

Calci d’angolo: Novara-Alessandria 2-1

Recupero: 1′ 1°T – 5′ 2°T