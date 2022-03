Novara Fc, Fc Casale, Stadio Natale Palli, serie D, Girone A,

Il Novara ci prova ma a Casale finisce con uno 0-0 che non fa troppo male

Sul difficile ed insidioso terreno del Natale Palli, un Novara generoso ma ancora convalescente, non riesce a trovare l’episodio giusto, con un goal di Babacar annullato per off-side e Vuthaj che si fa espellere per proteste.

Al Natale Palli di Casale Monferrato, il Novara esce con uno zero a zero che lascia un pizzico di amaro in bocca, per la rete annullata nel recupero a Babacar, che fa andare su tutte le furie Vuthaj che fra le proteste generali, si vede sventolare il cartellino rosso. In tutta onestà, a parte il generoso secondo tempo, la squadra di Marchionni, apparsa ancora un po’ imballata, non è riuscita a rendersi pericolosa ed ora dovrà quanto meno affrontare due partite senza il suo cannonierè contro Caronnese e Saluzzo.

Con la solita mezz’ora di ritardo, la Sanremese sotto di un goal e di un uomo in casa contro l’Asti, trova il pareggio nel finale con un rigore di Anastia, lasciando inalterato il distacco a +3.

La Partita

L’obbiettivo era innanzitutto quello di rialzare la testa dopo la scoppola subita dalla Sanremese. La difficile trasferta di Casale Monferrato non lascia il tempo di rimuginare sulla pesante sconfitta, ma neppure per recuperare gli strascichi di domenica scorsa, così Marchionni non recupera Capano e Di Masi, uscito per crampi tre giorni fa, si accomoda in panchina. Sulla sinistra gioca quindi Pagliai ed in cabina di regia c’è Di Munno, con interni Tentoni e Laaribi. Centrali difensivi sono Agostinone, Bonaccorsi e Vimercati. Davanti Vuthaj è affiancato da Gonzalez.

Bastano poche gocce d’acqua, per rendere il terreno del Natale Palli particolarmente insidioso, con i giocatori che sembrano faticare un po’ a mantenere l’equilibro. Ne scaturisce un primo tempo non certo entusiasmante, con le due formazioni che confermano di avere qualche evidente problema. Lo zero a zero al duplice fischio, ne è la più logica conseguenza.

Nella ripresa gli azzurri alzano sicuramente il baricentro e prendono il controllo delle operazioni, ma se fino alla trequarti il giro palla è sufficiente, tutto tremendamente più complicato produrre un qualche grattacapo per Guerci.

Marchionni intuisce che seppur ordinata, la sua squadra non riesce ad essere pericolosa e allora dal 70′, fuori Paglino e Laaribi e dentro Di Masi e Babacar che va ad aiutare Vuthaj, con Gonzalez che si abbassa nel ruolo di rifinitore. Più tardi Vaccari rileverà Di Munno, con l’assetto che somiglierà più ad un 4-3-3.

I nerostellati stanno a guardare piuttosto coperti e provano a sfruttare gli spazi lasciati dagli azzurri per ripartire.

Il Novara prova a pressare fino all’80’, poi si ferma Agostinone sostituito da Bergamelli e Tentoni claudicante stringe i denti. Ma nel recupero, gli ultimi orgogliosi sforzi producono qualche mischia nell’area casalese, con Vuthaj che colpisce debolmente di testa da pochi passi, ma in pieno recupero Babacar sale in cielo e di testa infila l’angolino lontano, facendo esplodere panchina e rifosi. Una gioia però subito strozzate in gola, perchè la bandierina alzata del collaboratore, porta aall’annullamento della rete. Gli azzurri protestano vivacemente ed uscendo Vuthaj si fa espellere dall’arbitro.

La Cronaca

5′ Vimercati perde palla riparte Giacchino che dal limite dell’area calcia debolmente verso Desjardins.

23′ Contropiede portato da Gonzalez che poi allarga per Vuthaj, il quale fa un passo ma calcia da buona posizione senza angolare troppo e Guerci assorbe con facilità.

32′ Punizione di Perez con bella parata di Desjardins, sulla ribattuta c’è il fischio arbitrale per un fallo di mano casalese.

34′ Bel cross di Pagliai, Guecci si fa superare e dietro di lui Vuthaj indirizza di testa verso la porta con la palla ribattuta da un difensore quasi sulla linea.

38′ Ci prova due volte tentoni, la seconda, dopo il tocco di Vuthaj, vede il numero 7 alzare sopra la traversa dal limite.

44′ Cross di Gilli e colpo di testa di Gilli alto sulla traversa.

16′ Calcio di punizione di Di Munno in area e colpo sulla testa di Bonaccorsi, che andrebbe rivisto alla moviola.

21′ Rossini calcia sul primo palo sfruttando una palla in verticale, con la palla che esce di poco.

40′ Colpo di testa debole di Vuthaj, Guerci lo fa suo sulla linea.

42′ Babacar calcia al volo trovando però solo mezza palla, occasione sprecata che finisce comoda dalle parti di Guerci.

46′ Vuthaj forse toccato in area protesta, l’arbitro lascia correre.

Al 48′ Babacar sale in cielo e di testa mette dentro ma il direttore di gara annulla, per un fallo misterioso segnalato dal collaboratore.

Il Tabellino

CASALE: 16 Guerci, 4 Darini, 11 Rossini (C), 13 Perez (80′ 21 Mullici), 14 Continella (68′ 8 Martin), 19 Gilli (68′ 25 Montenegro), 20 Casella (89′ 26 Brunetti), 30 Amayah (63′ 7 Forte), 33 Silvestri (VC), 44 D’Ancora, 77 Giacchino

A disposizione: 1 Paloschi, 5 Gianola, 32 Onishchenko, 96 Cannia

Allenatore: Marco Sesia

NOVARA: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 4 Di Munno (78′ 28 Vaccari), 5 Bonaccorsi, 7 Tentoni, 9 Vuthaj, 13 Agostinone (VC) (86′ 3 Bergamelli), 14 Vimercati, 19 Gonzalez (C), 24 Laaribi (69′ 8 Diop), 32 Paglino (69′ 6 Di Masi)

A disposizione: 1 Raspa, 16 Rocchetti, 23 Pereira, 27 Gyimah, 30 Brucoli

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Alfredo Iannello di Messina

Assistenti: Sigg. Giovanni Battista Citarda di Palermo e Manfredi Scribani di Agrigento

Marcatori:

Ammonizioni: 33′ Perez (C), 48′ Di Munno (N), 62′ Gilli (C), 77′ Agostinone (N), 82′ Pagliai (N), 85′ Vimercati (N), 90’+4′ Diop (N)

Calci d’angolo: Casale 2 – Novara 4

Recupero: 0’pt | 5’st

Note: Espulso Vuthaj al termine della gara