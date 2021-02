Il Novara domina ma vince il Pontedera sfruttando l’unico errore difensivo azzurro

Toscana amara questa volta per gli azzurri di Banchieri, che in una gara condizionata dal forte vento, giocano a creano tante palle goal, ma al 70′ regalano il vantaggio beffa ai toscani segnato da Caponi

Sconfitta beffarda per il Novara in quel di Pontedera, con i toscani che soffrono anche in favore di vento e segnano grazie ad un regalo di Pogliano. Migliore in campo il portiere Sarri, salvato anche dalla traversa. Se il Novara gioca così comunque, la salvezza non dovrebbe essere un miraggio

PONTEDERA-NOVARA 1-0

69′ Caponi (P)

Match condizionato dal forte vento, con gli azzurri che nel primo tempo riescono a mettere alle spalle, vincendo la scelta con la fortunata monetina. Un vantaggio che risulta subito evidente, perchè i padroni di casa faticano persino a portare su la palla fino all’area azzurra. Ed infatti le opportunità non tardano ad arrivare, prima con un tiro di Panico ben respinto da Sarri e poi con un assist dal fondo di Lanini che crea il panico nell’area toscana, ma non trova l’ultima deviazione vincente.

Dopo un quarto d’ora di palese difficoltà all’adattamento, il Pontedera capisce l’antifona e si mette al coperto dietro la linea della palla. Senza più molto spazio da attaccare alle spalle dei difensori, per gli azzurri diventa più difficile attaccare, e allora si ricorre di più alle conclusioni da fuori, chiaramente “dopate” dalle folate ventose. Emblematica la punizione di Lanini da oltre 30 metri che si inpenna davanti al portiere Sarri, ancora bravo però a respingere. Semplicemente miracolo il portiere toscano nel recupero, sempre su Lanini, che sempre su punizione indovina forza e direzione, trovando la sensazionale respinta di Sarri.

Un primo tempo giocato solo dagli azzurri, ma il goal che avrebbe premiato lo sforzo e dato tranquillità non arriva, e nella ripresa a campi invertiti, è il Pontedera a poter sfruttare il fattore vento.

Seconda frazione però che si apre ancora con il Novara pericoloso, ed il duello Sarri-Lanini vinto ancora dal portiere, dopo una brillante iniziativa dell’attaccante azzurro, conclusa con un destro ad incrociare dal limite.

Azzurri che allora ci credono e Lanini veste anche i panni dell’assist man, mettendo Malotti davanti a Sarri, ma l’esterno spreca tutto con un esterno destro sbilenco. Il numero 39 lascia poi il posto a Zunno, con Banchieri che prova ad aumentare sostanza all’attacco.

Il goal del Pontedera al 70′. arriva davvero come un fulmine a ciel sereno, ma il vento centra poco, perchè è di fatto un colossale regalo di Pogliano che respinge male sui piedi di Caponi, che non si fa pregare e scaraventa sotto la traversa da pochi passi.

Un’autentica beffa, testimoniata anche dalla sfortuna che all’80’ nega il goal a Zunno, quando la traversa salva Sarri, il migliore fra i toscani. Giornata no ribadita anche quando nel finale, Lanini fa quasi tutto bene, tranne trovare il tempo di servire il liberissimo Panico appostato a centro area.

Le Formazioni

Sette punti in tre partite, sono la premessa alla conferma della formazione che ha vinto con il cuore il derby contro l’Alessandria. Non c’è ancora Migliorini, per lui problemi ad un polpaccio, la questione disciplinare dovrebbe essere superata. Dunque 4-2-3-1, con Lanni in porta, davanti a lui da dx a sx Corsinelli, Pogliano, Bove e Cagnano. In mezzo la coppia di fedelissimi azzurri Schiavi-Collodel. Punta centrale Rossetti, ad accompagnarlo con compiti differenziati, Malotti, Lanini e Panico.

La Cronaca

10′ Occasione per Panico, ben servito da Malotti. L’ex Cittadella sterza e calcia in area, calciando bene col destro sul primo palo dove Sarri deve compiere il primo intervento difficile deviando in corner.

13′ Altra grande occasione, con Lanini che brucia la difesa e prende il fondo, ma sul suo bel pallone messo a rimorchio, Malotti e Panico non arrivano in tempo.

23′ Lanini sfrutta il vento e le sue doti balistiche e calcia una punizione insidiosissima con la palla che rimbalza davanti a Sarri, abilissimo a respingere ancora.

47′ Miracolo autentico di Sarri su un’altra punizione perfetta di Lanini

48′ Il duello Lanini-Sarri si ripropone ad inizio di ripresa, con l’attaccante azzurro che si prende lo spazio al limite ed incrocia, non sufficientemente per tagliare fuori in portiere toscano

60′ Lanini veste anche i panni dell’assistman, ma Malotti spreca con un esterno destro sbilenco.

63′ Banchieri da più sostanza all’attacco, inserendo Zunno per Malotti

66′ Tiro di Schiavi dal limite che arriva smorzato dalle parti di Sarri

69′ Pallone respinto male da Pogliano e Caponi da due passi la butta in porta sotto la traversa. Per il vantaggio toscano del tutto trovato.

75′ Zunno calcia in mischia dal dischetto ma la traiettoria e centrale

76′ Fuori Collodel dentro Bortoletti

79′ Clamorosa traversa di Zunno con Sarri che questa volta non avrebbe potuto fare nulla.

83′ Proteste azzurre per una spinta in area su Panico, che valgono il giallo per Banchieri

87′ Lanini va via di forza sulla destra, poi prende il fondo, ma non trova il tempo di toccare al centro per il liberissimo Panico.

Il Tabellino

PONTEDERA: 1 Sarri, 13 Catanese, 19 Pretato (68′ 18 Piana), 23 Matteucci, 21 Perretta, 5 Risaliti, 10 Barba (VC; 88′ 17 Stanzani), 9 Magrassi, 7 Semprini (81′ 20 Benedetti), 2 Milani (81′ 25 Vaccaro), 8 Caponi (C)

A disposizione: 12 Angeletti, 4 Bardini, 35 Giani, 24 Nero, 30 Di Furia, 28 Tersigni, 34 Regoli, 33 Rovai

Allenatore: Ivan Maraia

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 6 Pogliano, 7 Corsinelli (88′ 26 Cisco), 8 Schiavi (C), 9 Lanini, 11 Panico, 15 Collodel (VC; 76′ 40 Bortoletti), 29 Rossetti, 39 Malotti (63′ 18 Zunno)

A disposizione: 31 Desjardins, 10 Buzzegoli, 17 Moreo, 19 Gonzalez, 20 Lamanna, 21 Pagani, 23 Bianchi, 25 Bellich, 37 Ivanov

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Mario Davide Arace di Lugo di Romagna

Assistenti: Sigg. Ivan Catallo di Frosinone e Marco Ceolin di Treviso

Quarto ufficiale: Sig. Andrea Calzavara di Varese

Marcatori: 69′ Caponi (P)

Ammonizioni: 25′ Barba (P); 53′ Collodel (N); 71′ Piana (P);

Calci d’angolo: Pontedera-Novara 8-5