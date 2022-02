Il Novara Fc torna da Asti con tre punti, grazie alla super coppia Alfiero-Vuthaj

Vittoria per 0-2 sul campo dell’Asti per gli azzurri, con le reti nel 2° tempo di Dardan Vuthaj e Vincenzo Alfiero e distanza di sicurezza dal Varese a +8 mantenuta.

Il Novara Fc apre il 2022 con l’importante successo di Asti, che consente di tenere a distanza di sicurezza (+8) il Città di Varese, avversario che al momento sembra il più credibile e che incrocerà gli azzurri domenica prossima al Franco Ossola.

La Partita

Sul non proprio ottimale manto erboso dello Stadio Censin Bosia, la capolista sblocca la partita ad inizio ripresa con la solita giocata da bomber di razza di Vuthaj, che si gira in un fazzoletto e dentro l’area fulmina col sinistro il bravo Brustolin nell’angolino basso, con il portiere di casa che nel primo tempo aveva tenuto in piedi la baracca in diverse circostanze, arrivando anche ad ipnotizzare Pablo Gonzalez, non sufficientemente freddo al 16′, quando per atterramento dello stesso Vuthaj, l’argentino si era presentato sul dischetto per battere il susseguente rigore.

Il secondo rigore di giornata, netto quanto il primo, conquistato e ben tirato da Alfiero al 78′, chiude la contesa e regala un finale di partita sereno, con Marchionni che perfeziona la girandola di cambi, facendo esordire il laterale offensivo classe 2003 Derrick Gyimah, appena arrivato dalla Primavera del Torino.

Quei due la davanti + Gonzalez

Nel consueto scambio di opinioni fra cronisti del pre partita, un po’ tutti erano convinti di vedere subito in campo Laaribi dietro a Vuthaj, magari con a fianco Pereira; alla luce del brillante secondo tempo visto nell’ultima uscita prima delle festività contro il Chieri.

Ma come spiegherà nelle interviste Marchionni: “Gioca chi sta bene” e allora Pablo Gonzalez parte subito e davanti a lui c’è l’artiglieria pesante. Come dargli torto se poi oltre a Dardagnan (21esima rete stagionale per l’albanese), segna anche Vincenzo Alfiero; ed anche se la prestazione di Pablo Gonzalez c’è qualcosa da rivedere, non fa certamente difetto l’impegno, la leadership e l’iniziativa, che spesso è in grado di sparigliare tatticamente la fase difensiva avversaria. Perchè se è pur vero che la coppia Alfiero-Vuthaj fa paura a chiunque, è anche vero che sia facilmente leggibile nei movimenti e nel posizionamento, consentendo ai difensori centrali di avere sempre un punto di riferimento. E’ proprio il lavoro di Pablo Gonzalez che fa saltare distanze ed uscite alte dei difensori. Se poi, come è accaduto ad Asti, qualche finalizzazione e diversi passaggi del Cartero, non vanno a buon fine (inclusa una ripartenza 4 contro 1) il tutto è archiviabile come dettaglio marginale.

Sugli altri campi

Gli anticipi di sabato, avevano eccitato il Città di Varese (vittoria allo scadere per 2-1 sulla Lavagnese) che già sperava in un rallentamento degli azzurri ad Asti e magari in casa contro il Borgosesia nell’infrasettimanale di Mercoledì 2 febbraio ore 18 al Piola; questo per arrivare alla sfida diretta di domenica 6 febbraio, con il Novara pericolosamente risucchiato. Il tutto mentre la doppietta dello scatenato Vitiello, regalava altri 3 punti al sempre più sorprendente RG Ticino, vincente per 2-1 su un Casale scivolato a centro classifica, ma con ancora due gare da recuperare.

Mister Ezio Rossi, in tribuna ad Asti per osservare da vicino la capoclassifica, strabuzzando gli occhi ha chiesto ad esperto cronista novarese “Ma questi vanno sempre così forte?” la risposta non deve essergli piaciuta molto “Beh, solitamente, un po’ di più”, perchè sia chiaro, se gli azzurri vincono il derby contro il Borgosesia e il Varese esce da Fossano con i tre punti; la sfida del Franco Ossola per i biancorossi, da assalto alla capolista, si potrebbe trasformare in ultima spiaggia, con i padroni di casa che avrebbero solo tutto da perdere.

Novara che dunque deve pensare solo al Borgosesia, anche perchè sotto al Varese, a turno rallentano tutte quante, con le sfide incrociate che sembrano confermare come una vera anti capolista al momento proprio non si veda.

Il Tabellino

ASTI: 1 Brustolin (C), 2 Pezziardi, 3 Rosset (74′ 20 Ottone (82′ 15 Vespa)), 4 Taddei (77′ 14 Lanfranco), 5 Legal, 6 Venneri, 7 Diagne, 8 Toma, 9 Virdis, 10 Plado (56′ 18 Picone), 11 Piana (76′ 19 Ndiaye)

A disposizione: 12 Zeggio, 13 Pinto, 16 Trevisiol, 17 Giani

Allenatore: Davide Montanarelli

NOVARA: 36 Desjardins 6.5, 4 Di Munno 6 (69′ 7 Tentoni 6), 5 Bonaccorsi 6, 6 Di Masi 5.5, 9 Vuthaj 7, 13 Agostinone 6.5 (69′ 20 Benassi 6), 18 Alfiero 6.5 (84′ 23 Pereira S.V.), 19 Gonzalez 5.5 (77′ 24 Laaribi S.V.), 28 Vaccari 5.5, 32 Paglino 6 (90’+1′ 27 Gyimah S.V.), 35 Amoabeng 6.5

A disposizione: 38 Taliento, 2 Pagliai, 10 Capano, 11 Spina

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Marco Peletti di Crema

Assistenti: Sigg. Michele Fracchiolla di Bari e Daniele De Chirico di Molfetta

Marcatori: 53′ Vuthaj (N), 82′ Alfiero rig. (N)

Ammonizioni: 27′ Taddei (A), 30′ Toma (A), 57′ Amoabeng (N), 71′ Diagne (A)

Calci d’angolo: Asti 1 – Novara 7

Recupero: 3’pt | 6’st

Note: 17′ Gonzalez sbaglia il rigore

Serie D Girone A – Risultati 20a Giornata

Città di Varese-Lavagnese 2-1; RG Ticino-Casale 2-1; Asti-Novara 0-2; Borgosesia-Chieri 1-1; Bra-Saluzzo 1-0; Derthona-Vado 3-0; Ligorna-Fossano 2-2; Sanremese-Caronnese 0-0; S.Levante-PDHA 5-1; Imperia-Gozzano 0-3

Classifica

NOVARA* 44; Varese* 36; Sanremese 34; Chieri* 33; Borgosesia* 31; Derthona** 31; Gozzano* 29; PDHA** 28; Vado 28; Casale*** 27; Bra 27; Sestri Levante 26; RG Ticino* 21; Asti 20; Ligorna* 19; Caronnese* 16; Fossano* 16; Lavagnese* 16; Imperia** 15; Saluzzo* 11

* 1 partita da recuperare

** 2 partita da recuperare

*** 3 partita da recuperare