Il Novara Fc vince ad Arzignano e resta in corsa per la semifinale della Pool Scudetto di serie D

Un rigore trasformato da Vuthaj al 70′, consente al Novara Fc di espugnare lo Stadio Dal Molin. Qualificazione alla semifinale che si deciderà domenica contro il Sangiuliano City.

Il Novara passa ad Arzignano di misura e raggiunge a quota 3 in classifica il Sangiuliano City, che però ha una migliore differenza reti. Per essere sicura di passare il turno e raggiungere la semifinale scudetto dilettanti, la squadra di Marchionni deve battere in casa i lombardi, domenica prossima al Silvio Piola.

La sonante vittoria per 3-0 del Sangiuliano sull’Arzignano, nel primo turno della Pool Scudetto fra le vincenti dei gironi A, B e C, costringe gli azzurri a fare punti allo Stadio Dal Molin, contro degli avversari molto motivati dalla voglia di riscatto. Complice il grande caldo però, la partita è tutt’altro che vibrante, con le due squadre che almeno inizialmente sembrano più che altro studiarsi.

Dopo un quarto d’ora di assestamento, il Novara comincia a prendere il comando delle operazioni ed al 24′ costruisce una colossale occasione con Vuthaj, che colpisce un palo interno a portiere battuto.

Azzurri che a questo punto gestiscono palla agevolmente, con l’Arzignano che si limita a ripartire. Ed al 35′ approfittando di un errore di palleggio, i padroni di casa partono proprio in contropiede tre contro tre, con Sarli liberato in piena area, che da posizione un po’ decentrata, incrocia un sinistro impreciso che termina fuori dallo specchio della porta.

Lo spavento reciproco, riporta un po’ indietro i ritmi all’inizio di gara e così il primo tempo si chiude sullo 0-0. Novara che ha fatto qualcosa di più, ma il pareggio è certamente il risultato più giusto.

Nella ripresa Marchionni richiama subito Gonzalez e Paglino, provando a sfruttare la maggiore freschezza di Babacar e Di Masi, con Pagliai dirottato a destra.

Sono sempre gli azzurri a tentare di fare gioco, senza però riuscire a rendersi particolarmente pericolosi.

La partita si stappa al 70′, quando a seguito di una bella manovra di prima, Pagliai si proietta in area chiudendo un perfetto triangolo con Laaribi, trovando l’opposizione irregolare di un difensore. L’arbitro Raineri fischia il rigore, che Vuthaj trasforma con sicurezza, spiazzando il portiere Bacchin.

Passano i minuti e l’Arzignano pare non riuscire ad incidere, con il Novara che controlla agilmente. Così Mister Bianchini da fondo a tutte le sostituzioni, provando a dare maggiore verve alla fase offensiva.

In realtà Desjardins resta inoperoso e le buone notizie sono solo di marca azzurra, perchè a 3′ dalla fine, Marchionni toglie Vuthaj e Vincenzo Alfiero torna in campo, perfettamente ristabilito dopo il gravissimo infortunio che lo tolto dal campo per tutto il girone di ritorno.

La Formazione

Non c’è Tentoni, per lui stagione finita, e allora Marchionni, sempre confermando il 3-5-2, schiera Di Munno davanti alla difesa, con Laaribi in regia e Vaccari interno. Gonzalez va ad affiancare bomber Vuthaj davanti. In difesa, davanti a Dejardins, rientra dal primo minuto Amoabeng, con Benassi e Bonaccorsi a completare il trio. In panchina si rivede e scalpita Vincenzo Alfiero.

La Cronaca

11′ Pagliai prende la linea di fondo e mette dentro un bel pallone, girato alto sopra la traversa da Vaccari.

24′ Clamorosa occasione per Vuthaj che servito in verticale, si presenta in area davanti a Bacchin, ma il suo destro incoccia in pieno il palo a portiere battuto.

27′ Gonzalez avanza e dai 25 metri alza col sinistro sopra la traversa.

35′ Contropiede vicentino concluso da Sarli, che calcia fuori da ottima posizione.

46′ Doppio cambio per Marchionni, che toglie Gonzalez e Paglino, inserendo Babacar e Di Masi.

58′ Tiro debole di Vaccari dal limite, controllato da Bacchin.

62′ Punizione di Benassi che Bacchin controlla in due tempi, anticipando Vuthaj volato come un falco sulla prima respinta.

70′ Bel triangolo Pagliai-Laaribi con il difensore atterrato in area: è rigore. Sul dischetto si presenta Vuthaj, che spiazza Bacchin portando in vantaggio gli azzurri.

78′ Di Masi parte sulla fascia ma sbaglia l’ultimo passaggio in mezzo per Babacar, liberissimo a centro area.

80′ Fuori Laaribi dentro Gymah, poco dopo lascia Benassi al suo posto entra Agostinone.

87′ Torna in campo Alfiero, rilevando il match winner Vuthaj.

Il Tabellino

ARZIGNANO: 1 Bacchin, 2 Pasqualino, 3 Penzo (87′ 14 Grancara), 4 Casini (C) (79′ 6 Nchama), 5 Molnar (VC), 11 Beltrame (73′ 10 Moras), 13 Cariolato, 17 Cescon (85′ 19 Zuffellato), 21 Bonetto, 27 Sarli (67′ 20 Antoniazzi), 29 Gnago

A disposizione: 22 Magrini, 7 Fyda, 18 Parise, 23 Bigolin

Allenatore: Giuseppe Bianchini

NOVARA: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 9 Vuthaj (88′ 18 Alfiero), 19 Gonzalez (C) (46′ 8 Diop), 20 Benassi (VC) (82′ 13 Agostinone), 24 Laaribi (80′ 27 Gyimah), 28 Vaccari, 32 Paglino (46′ 6 Di Masi), 35 Amoabeng

A disposizione: 38 Taliento, 10 Capano, 14 Vimercati, 23 Pereira

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Stefano Raineri di Como

Assistenti: Sigg. Michele Fracchiolla di Bari e Gianmarco Spagnolo di Lecce

Marcatori: 70′ Vuthaj rig. (N)

Ammonizioni: 59′ Bonetto (A)

Calci d’angolo: Arzignano 1 – Novara 3

Recupero: 1’pt | 4’st