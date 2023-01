Il Novara in cerca di una nuova identità, apre il 2023 rifilandone cinque al Mantova

Con una mercato aperto (soprattutto in uscita) ed un gruppo da ricostruire, la squadra di Semioli apre il nuovo anno al Piola con un sorprendere 5-0 contro il malcapitato Mantova.

Una sorprendente rotonda vittoria per 5-0 contro il Mantova, apre il 2023 del Novara Fc, visto che parliamo quanto meno di una rosa in cerca di nuova identità, che vedrà diversi movimenti di mercato, soprattutto in uscita.

Infatti Ciancio, Goncalves, Amoabeng, Bonaccorsi e quanto meno anche Buric, con le valigie in mano, non sono neppure convocati, e mister Semioli prova a fare il fuoco con la legna disponibile, rimpolpando i ranghi con diversi primavera.

Al Piola arriva un Mantova caricato dall’ambizione di cambiare definitivamente passo, mentre proprio perchè un po’ deresponsabilizzato, il gruppo azzurro sfrutta gli episodi favorevoli e gioca una partita che alla fine premia l’intraprendenza di alcuni giovani, come Masini, Khailoti e Peli, i quali sfruttando la ritrovata verve realizzativa di Bortolussi e la giudiziosa partita dell’asse centrale formato da Rocca e Ranieri.

Il match s’indirizza già intorno alla mezz’ora del primo tempo, quando Gerbaudo colpisce ingenuamente di braccio, un cross in area tentato da Peli. Sul dischetto Mattia Bortolussi non sbaglia, segnando la quarta rete stagionale. Il raddoppio azzurro arriva subito ad inizio di ripresa, quando a seguito di corner, Khailoti è abile a girare in porta la sponda di Carillo.

Al 58′ è Masini a sorprendere i virgiliani, mettendo davanti alla porta Bortolussi, per la doppietta personale che vale il momentaneo 3-0.

La festa davvero speciale si completa al’77 quando l’appena subentrato Gonzalez, può prendere la mira dal limite, liberando il suo proverbiale sinistro, per il suo 102° sigillo in maglia azzurra.

Nella girandola di cambi, trova spazio anche Galuppini, anche lui paradossalmente, non è chiaro fino a che punto dentro il progetto tecnico azzurro. Fatto sta che dopo aver visto Masini girare al volo un bel cross di Bortolussi, può recuperare palla ed infilare la porta col mancino, da posizione defilata.

Il Tabellino

NOVARA: 1 Pissardo, 3 Urso, 6 Masini (V.C.), 8 Rocca (87′ 4 Di Munno), 9 Bortolussi (86′ 38 Lanzarotti), 11 Peli (70′ 19 Gonzalez), 13 Carillo (C), 15 Khailoti, 20 Tavernelli (77′ 14 Galuppini), 21 Ranieri (77′ 10 Marginean), 30 Calcagni

A disposizione: 12 Menegaldo, 37 Lando, 5 Bonaccorsi, 16 Fragomeni, 29 Benalouane, 39 Saidi. Allenatore: Franco Semioli

MANTOVA: 1 Chiorra, 4 Matteucci (77′ 28 Pedrini), 5 Ghilardi, 6 Iotti, 7 Pierobon, 8 Procaccio (57′ 9 Paudice), 11 Gerbaudo (C), 19 Mensah (77′ 14 Conti), 20 Ejjaki (57′ 27 Fontana), 67 Silvestro (V.C.) (62′ 30 Agbuugui), 99 Yeboah Ankrah

A disposizione: 12 Malaguti, 22 Tosi, 3 Ceresoli, 21 Cozzari, 23 Panizzi, 28 Pedrini, 44 Pacurar, 91 Rodriguez de Miguel. Allenatore: Nicola Corrent

Arbitro: Sig. Giuseppe Rispoli sez. Locri

Assistenti: Sigg. Paolo Tomasi di Schio e Luca Capriuolo di Bari

Quarto Ufficiale: Sig. Mattia Rodighero di Vicenza



Marcatori: 36′ Bortolussi (rig. N), 47′ Khailoti (N), 59′ Bortolussi (N), 77′ Gonzalez (N), 85′ Galuppini

Ammonizioni: 26′ Iotti (M),

Calcio d’angolo: Novara 5 – Mantova 5

Recupero: pt 1′ – st 3′