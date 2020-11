Il Novara non punge, facile 0-0 per l’Albinoleffe con Lanni che para un rigore a Manconi

Il Novara di Marcolini ci prova ma proprio non convince. Lanni pare un rigore in apertura. Pre partita condizionato dalle vicende societarie, con il gruppo Nuares che affigge degli striscioni allo stadio, invitando Rullo a lasciare la società.

NOVARA-ALBINOLEFFE 0-0

Una settimana abbondante di lavoro e quasi tutti gli effettivi disponibili per provare a dare un’impronta al Novara per Marcolini, ma quanto visto in campo al momento, è una squadra dimostra molle, senza idee e senza personalità, incapace di offendere un Albinoleffe ordinato, che alla fine può decisamente recriminare per l’occasionissima sprecata da Manconi in apertura, quando ingenuamente Cagnano (negativa anche al sua prestazione) è intervenuto ingenuamente, quanto nettamente su Gusu.

Si salva per qualità e quantità solo Nico Schiavi, incoraggiano alcuni spunti di Gonzalez, mentre almeno oggi, la difesa regge, anche perchè poco impegnata. Ma la palma del migliore va indubbiamente al Lanni, che col il suo secondo penalty stagionale parato, ha probabilmente evitato che la depressione generale, prendesse piede anche in campo. Già perchè le voci di un disastro societario annunciato, sembrano ora prendere corpo più compiutamente, con il Patron Rullo prolifico di dichiarazioni successive, che più che rassicurare, finiscono per smentire se stesso, aggiungendo confusione alla confusione.

Fideiussioni e pre partita

In settimana, alcuni articoli apparsi su media toscani, hanno messo in luce come oltre a Livorno ed Arezzo, anche il Novara risulterebbe ancora non in regola con almeno una fideiussione a garanzia degli emolumenti dei tesserati. Una questione dai contorni ancora non chiari, che il patron Maurizio Rullo ha provato anche a stigmatizzare attraverso un’intervista a La Stampa: “Siamo a posto” ha spiegato al collega Filippo Massara. Più o meno lo stesso refrain ascoltato prima dell’esordio in Coppa Italia, quando i nuovi tesserati furono precauzionalmente lasciati in tribuna per evitare eventuali sanzioni. Evidentemente il Novara non era a posto allora, c’è da fidarsi adesso? La tifoseria organizzata azzurra, pare non avere troppi dubbi in proposito, ed ha trovato il modo di farlo sapere alla dirigenza, posizionando all’esterno dello stadio degli striscioni (fatti subito rimuove) che invitavano Rullo e soci a mettere a posto la fideiussione, per poi lasciare la scena.

La Formazione

Non c’è Buba, precauzionalmente lasciato a casa perchè colto da sindrome influenzale, ma ci sono gli importanti rientri simultanei di Cagnano, Natalucci, Bianchi, Panico e Gonzalez. Squadra dunque ribaltata, così come il modulo, che vede il Novara tornare alla difesa a 4, centrocampo a 4 con Bianchi soprattuto e Firenza qualche volta, che si alternano in regia. In fase offensiva tre interpreti di qualità, come Lanini, Gonzalez e Panico.

La Cronaca

9′ Ingenuità di Cagnano che non si avvede di Gusu e lo colpisce al volto. E’ rigore ed ammonizione, ma il temuto ex Manconi trova la bella risposta di Lanni che devia il suo destro a mezza altezza.

20′ Conclusione ad incrociare di Galeandro dal limite, che termina non distante dal palo di destra della porta azzurra.

40′ Grande occasione per gli azzurri, con Gonzalez che premia l’inserimento di Lanini e lo mette davanti a Savini, ma l’ex Juve U23 di proprietà del Parma, spara centrale addosso al portiere.

61′ Cambia l’attacco Marcolini: fuori Lanini (maluccio) e Gonzalez (benino), dentro Zigoni e Cisco.

65′ Cisco innescato centralmente in contropiede da Firenze, si accentra ma piazza fuori dallo specchio con l’interno destro.

67′ Bella iniziativa di Bianchi sulla sinistra e palla al centro dove Zigoni non arriva all’appuntamento

71′ Esce Cagnano (troppi errori, rigore a parte) e dentro Collodel che a sorpresa si posiziona sull’esterno basso di sinsitra.

82′ Punizione di Firenze che sorpassa la barriera ma non si abbassa a sufficienza.

83′ Genevier su punizione mette in mezzo e Mondonico di testa, in buona posizione, non riesce ad angolare con Lanni che blocca facile.

84′ Prima iniziativa per Giorgione che si accentra e calcia in diagonale, con Lanni che si allunga e blocca a terra.

85′ Doppio passo e penetrazione centrale per Cisco che poi però calcia debolmente sul primo palo.

86′ Finisce lo strano esperimento Collodel terzino ed out anche per Panico (poco incisivo), dentro Bellich ed il giovane Tordini ad affiancare Zigoni davanti.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano (70′ 15 Collodel), 4 Sbraga (VC), 7 Firenze, 8 Schiavi, 9 Lanini (60′ 17 Zigoni), 11 Panico (87′ 32 Tordini), 14 Migliorini, 16 Natalucci, 19 Gonzalez (C; 60′ 26 Cisco), 23 Bianchi (87′ 25 Bellich)

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 5 Bove, 6 Pogliano, 20 Lamanna, 2 Pagani

Allenatore: Michele Marcolini

ALBINOLEFFE: 26 Savini, 5 Canestrelli, 6 Riva (VC), 11 Galeandro, 13 Mondonico, 16 Gusu, 17 Giorgione (C), 18 Piccoli (87′ 19 Ravasio), 20 Genevier, 22 Manconi, 30 Petrungaro

A disposizione: 24 Paganessi, 31 Caruso, 2 Cerini, 3 Berbenni, 14 Maffi, 29 Ghezzi

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Sig. Cristian Cudini di Fermo

Assistenti: Sigg. Marco Ceolin di Treviso e Stefano Camilli di Foligno

Quarto ufficiale: Sig. Matteo Campagni di Firenze

Marcatori:

Ammonizioni: 9′ Cagnano (N); 19′ Schiavi (N); 50′ Genevier (A); 72′ Panico (N); 80′ Natalucci (N); 82′ Firenze (N)

Calci d’angolo: Novara-Albinoleffe 3-1