Il Novara non sfonda, contro la Pro Sesto al Piola finisce 0-0

Novara che ci ha provato di più, ma senza mai essere effettivamente pericoloso. La Pro Sesto impostata dell’ex Parravicini per il pareggio, e riesce nel suo intento.

Non si può dire che non ci abbia provato il Novara, a vendicare il 3-0 subito all’andata a Sesto S.Giovanni, che costò la panchina a Banchieri. La difesa ordinata della Pro Sesto ha sofferto relativamente i tentativi di attacco azzurri, un po’ meno efficaci nel pressing offensivo e poco incisivi in area di rigore avversaria. Ne è scaturito il classico pareggio senza reti, che cristallizza una classifica non ancora completamente tranquillizzante.

NOVARA-PRO SESTO 0-0

La Partita

Inizio di gara piuttosto bloccato, con la Pro Sesto che fa girare palla e Novara che aspetta per provare a ripartire. Non c’è la pressione alta esercitata dagli azzurri nelle ultime uscite, e per la squadra dell’ex Parravicini è piuttosto agevole controllare la conduzione del gioco.

Dopo 25′ minuti, con il tabellino che dice un tiro verso la porta per parte, gli azzurri cominciano ad alzare il baricentro, e non manca qualche occasione potenziale, che dimostra come i milanesi, se attaccati, non siano esattamente irresistibili.

Troppo poco però per cambiare l’equilibrio, con entrambi i portieri che chiudono il primo tempo senza una vera parata, anche se il Novara ha oggettivamente fatto qualcosina di più.

Nella ripresa subito dentro Zunno, ma per Rossetti, forse affaticato, perchè aveva dato il suo contributo. Lanini si sposta al centro dell’attacco. Dal 60′ entra anche Buzzegoli al posto di Collodel, anche lui comunque autore di una discreta prova.

61′ Tiro cross di Schiavi, attento in corner Livieri.

La pressione azzurra aumenta e la Pro Sesto va anche un po’ in affanno. Schiavi comincia un duello personale col portiere Livieri, che quando sfarfalleggia in uscita, viene saltato quasi sulla linea da Caverzasi, pronto a ribattere la conclusione del Nino diretta verso la porta sguarnita. Col passare dei minuti però, energie e lucidità vanno scemando e per gli ospiti diventa più semplice evitare rischi.

All’87’ fa il suo esordio anche Moreo, centravanti arrivato a gennaio un po’ da ricostruire nella condizione atletica. Di fatto non succede più nulla, ed il pareggio senza reti

91′ Cisco va in serpentina e cade in area, ma per l’arbitro non c’è niente.

La Formazione

Rientra Schiavi, con Buzzegoli che si riaccomoda in panchina. E’ l’unica variazione nell’undici che oramai si è cristallizzato intorno al 4-2-3-1 spurio, varato dopo il mercato da Simone Banchieri. Formazione apparentemente squilibrata offensivamente, ma ha trovato il proprio equilibrio grazie al sacrificio di Malotti ed al lavoro sporco di Rossetti.

La Cronaca

7′ Zac Ruggiero raccoglie a centro area e calcia al volo, palla decisamente larga.

14′ Bravo Panico a liberarsi a sinistra ed a mettere un bel pallone al centro, dove Malotti arriva puntuale, ma colpisce male al volo di sinistro sprecando.

35′ S’infortuna Magonara al suo posto entra Christian Maldini, difensore esterno come il ben più noto padre.

46′ Entra subito in campo Zunno, ma a sorpresa esce Rossetti, con Lanini che si posiziona al centro dell’attacco.

47′ Mutton già ammonito, entra su Pogliano, ma viene graziato dal direttore di gara.

58′ Zunno punta l’area e scarica dietro dove Schiavi va secco col destro. Prima parata complicata per Livieri.

63′ Livieri esce con azzardo, la palla respinta corta finisce sui piedi di Schiavi che mette verso la porta sguarnita, trovando il salvataggio di Caverzasi.

70′ Dentro anche Andrea Cisco al posto di un Panico, purtroppo ancora poco determinante, anche se lodevole per l’impegno profuso.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 8 Schiavi (C), 9 Lanini (82′ Moreo), 11 Panico (70′ 26 Cisco), 15 Collodel (VC; 60′ 10 Buzzegoli), 29 Rossetti (46′ 18 Zunno), 39 Malotti

A disposizione: 31 Desjardins, 17 Moreo, 19 Gonzalez, 20 Lamanna, 21 Pagani, 23 Bianchi, 25 Bellich, 38 Pellegrini, 40 Bortoletti

Allenatore: Simone Banchieri

PRO SESTO: 22 Livieri, 5 Pecorini, 6 Di Munno (53′ 29 Marchesi), 8 Gualdi (C), 11 Cominetti (73′ 10 Scapuzzi), 18 Mutton (73′ 28 Maffei), 19 Caverzasi (VC), 25 Bosco, 34 Magonara (34′ 3 Maldini), 36 Ruggieri (53′ 35 D’Amico), 37 Sala

A disposizione: 1 Del Frate, 9 Ngissah, 15 Bertoli, 32 Franco

Allenatore: Francesco Parravicini

Arbitro: Sig. Giuseppe Emanuele Repace di Perugia

Assistenti: Sigg. Milos Tomasello Andulajevic di Messina e Lucia Abruzzese di Foggia

Quarto ufficiale: Sig. Mattia Marcenaro di Genova

Marcatori:

Ammonizioni: 21′ Mutton (P); 29′ Cagnano (N)

Calci d’angolo: Novara-Pro Sesto 2-3