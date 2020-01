Il Novara prima sbatte sulla traversa poi va sotto e alla fine pareggia su rigore, col Pontedera è 1-1

Il Pontedera pareggia a Novara col minimo dello sforzo. Ai toscani, che non vincono in trasferta dal 7 dicembre (Pianese-Pontedera 1-2) basta il goal del vantaggio trovato da Semprini, dopo aver subito parecchio nel primo quarto d’orta ed essersi ripetutamente salvati anche grazie alle traverse. Il pareggio meritato arriva nel finale su rigore conquistato da Bianchi e trasformato da Schiavi con i toscani secondi in classifica che alla fine esultano come avessero vinto.

NOVARA-PONTEDERA 1-1

Marcatori: 31’pt Semprini (P), 43’st Schiavi rig. (N)

La Partita

Dieci minuti per prendere un po’ ritmo (non elevatissimo per la verità) ed il Novara costruisce subito diverse occasioni da rete, in particolare con la traversa che si sostituisce a Sarri quando il portiere toscano non ci arriva (gran parata su Collodel). La rete azzurra sembra abbondantemente matura, ma è proprio un momento no, al contrario dei granata, che segnano con Semprini praticamente con la prima palla portata in avanti. Siamo alla mezzora del primo tempo e la squadra di Maraia si era limitata a guardare gli azzurri, dopo il vantaggio “trovato” i toscani si abbassano ulteriormente ed abbassano pure i ritmi, per aspettare il Novara con tutto l’organico dietro la linea della palla.

Banchieri non ci sta e stravolge tutto inserendo ad inizio ripresa, subito tutti insieme: Piscitella, Cisco e Bianchi al posto di Bortolussi, Peralta e Collodel. Gonzalez va a fare il finto centravanti per fare uscire i centrali e creare più spazi per gli inserimenti. Il risultato non è quello sperato, tanto è vero che paradossalmente le azioni migliori restano quelle del primo quarto d’ora, prima della rete che ha poi deciso la gara. Anche perchè nell’ultimo quarto d’ora Banchieri butta dentro anche Pinzauti e di spazi proprio non ce ne sono più, ed il Pontedera porta a casa tre punti importantissimi che confermano la solidità dei toscani, ai quali al contrario degli azzurri, basta pochissimo per trovare il goal per poi difenderlo senza troppi affanni. Ci vuole un episodio che rompa il momento no che arriva all’88, quando Bianchi si guadagna un rigore che Schiavi trasforma sotto la traversa, per un 1-1 che non si possa dire non meritato, ma quanta fatica e quanto rammarico, perchè nei minuti finali gli azzurri hanno anche due palloni in mischia che Bianchi e Gonzalez non riescono a trasformare. In Tribuna sguardi torvi dei nuovi dirigenti, il pareggio su rigore basterà a far ingoiare il boccone più agro che dolce, con il Novara di Banchieri che nel 2020 sotto la nuova gestione non ha ancora vinto.

La Formazione

Banchieri non vince da tre partite ma crede nel suo lavoro e nel suo gruppo per cui non cambia sistema e neppure interpreti. Dentro dal primo minuto di Buzzegoli e Gonzalez, ma conferma per Collodel al posto di un Bianchi ancora in panchina per recuperare appieno. Sul fronte offensivo c’è Peralta, perchè Bortolussi a parte (inamovibile), ci sarebbero altre opzioni possibili, fra le quali anche Cisco, che però parte dalla panchina.

Tra le fila dei toscani qualche assenza con mister Maraia che sceglie l’ex azzurro Pietro Visconti sull’esterno sinistro, giunto in amaranto proprio in questo mercato.

La Cronaca

12′ Traversa clamorosa di Peralta, che si accentra da destra e calcia sotto la trasversale di sinistro, con la palla che rimbalza in campo.

14′ Respinta col corpo di Sarri su conclusione al volo da pochi passi di Buzzegoli.

25′ Gonzalez per Collodel che calcia quasi a botta sicura da dentro l’area piccola, salva tutto Sarri.

28′ Altra traversa, questa volta di Buzzegoli che calcia dal limite dopo una bella azione all’amano, con la palla deviata che s’impenna scavalcando Sarri, salvato dal legno.

31′ Improvviso il vantaggio del Pontedera con Semprini che nasce da una rimessa laterale. Il centravanti riceve palla e protegge su Sbraga, il quale ingenuamente si fa aggirare e Semprini che praticamente da terra tocca debolmente infilando l’angolo lontano.

44′ Iniziativa personale di Cassandro che si accentra e calcia sul primo palo. Sarri è attento.

52′ Rivoluziona tutto Banchieri, che toglie Bortolussi, Collodel e Peralta, dentro Piscitella, Bianchi e Cisco.

53′ Semprini tocca debolmente sotto misura e Marchegiani può fare sua la sfera.

54′ Piscitella punta e tocca dietro per Cassandro, la cui conclusione è facile preda per Sarri.

58′ Torna in campo anche Schiavi, al rientro dopo i guai muscolari, gli fa posto Nardi.

65′ Schiavi sbuca in mezzo ai due centrali toscani e colpisce di testa sopra la traversa sul cross di Piscitella.

69′ Semprini fa a sportellate con mezza difesa azzurra e dopo aver vinto l’ultimo rimpallo calcia forte ma alto da buona posizione anche se defilata. Nel calciare va a contrasto con Sbraga ed è costretto ad uscire, al suo posto dentro l’esperto De Cenco.

76′ Ultimo cambio per Banchieri, che toglie Buzzegoli ed inserisce anche Pinzauti.

84′ Piscitella prende il fondo e la mette dentro pericolosamente, il Pontedera si salva ma l’azione continua con Gonzalez che calcia dal dischetto trovando una deviazione in corner. Sul tiro dalla bandierina Bianchi colpisce di testa fuori di poco.

88′ Bianchi viene trattenuto in area e l’arbitro concede un rigore che Schiavi trasforma.

89′ Bianchi ha pure la palla d’oro per il vantaggio, ma spara alto sul dischetto dopo la sponda di Sbraga.

Il Tabellino

NOVARA: 27 Marchegiani, 4 Sbraga, 6 Pogliano, 7 Nardi (8 Schiavi 13’st), 10 Buzzegoli (Cap) (28 Pinzauti 31’st), 15 Collodel (23 Bianchi), 18 Bortolussi (11 Cisco 7’st), 19 Gonzalez (VCap), 26 Barbieri, 30 Peralta (24 Piscitella 7’st), 33 Cassandro. A disposizione: 1 Marricchi, 2 Tartaglia, 5 Bove, 9 Zunno, 16 Capanni, 25 Bellich, 29 Pinotti.9. Allenatore: Simone Banchieri

PONTEDERA: 1 Sarri, 2 Pavan, 4 Giuliani (17 Serena 1’st), 5 Risaliti (VCap), 6 Benassai, 8 Caponi (Cap), 10 Barba, 18 Piana, 20 Bruzzo (13 Salvi 40’st), 21 Semprini (9 De Cenco 26’st), 23 Visconti (3 Ropolo 13’st). A disposizione: 22 Cardelli, 15 Cigagna, 16 Bardini. Allenatore: Ivan Maraia

Arbitro: Sig. Gianpiero Miele di Nola. Assistenti: Sigg. Amir Salama di Ostia Lido e Stefano Rondino di Piacenza. Calci d’angolo: Novara-Pontedera 5-2. Ammonizioni: 28’st Benassai (P), 38’st Ropolo (P), 41’st Sarri (P), 42’st Salvi (P). Recupero: 0’pt + 5’st. Note: spettatori totali 4.430 di cui 4.116 abbonati