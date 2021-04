Il Novara risponde presente, ma dopo il 3-0 del primo tempo, la Pistoiese sfiora la clamorosa rimonta

Il vantaggio azzurro al 22′ costringe la Pistoiese ad esporsi ed i toscani capitolano altre due volte in chiusura di 1° tempo, con un 3-0 firmato Malotti e doppio Lanini. Nella ripresa l’orgoglio toscano porta ad un finale rovente, con Lanni che salva il Novara sul 3-2.

Dopo la vittoria del Grosseto nel pomeriggio, gli azzurri dovevano rispondere presente. Anche perchè l’Olbia, che mercoledì recupererà contro la Juve U23, non molla, in una corsa ai play-off che si allarga anche al 9° posto, dove proprio i bianconeri ora rischiano di uscire dagli spareggi promozione.

Azzurri che dopo un primo tempo in discesa chiuso 3-0 (rete sblocca partita di Malotti e doppietta di Lanini nel finale), che colpevolmente escono dal match, consentendo ad una mai doma Pistoiese di accorciare prima con l’ex Stoppa, avvicinarsi poi, e sfiorare clamorosamente il pareggio nel finale, con Lanni miracoloso in un doppio intervento salva risultato. Domenica prossima in sardegna, lo spareggio verità con l’Olbia.

La Partita

Entrambe le squadre hanno un solo risultato utile, ma per la Pistoiese in gioco ci sono le ultime chance di agganciare almeno il play-out. Eppure la squadra di mister Sottili non comincia certo col coltello fra i denti. Arancioni che infatti presidiano la propria metà campo, lasciando la completa iniziativa al Novara, cercando ogni tanto con palloni lunghi la fisicità di Chinellato, isolato in avanti. A consigliare un approccio molto prudente ai toscani, c’è il peggior rendimento esterno del campionato ed un attacco che non segna da 4 trasferte consecutive.

Dopo solo una ventina di minuti impegnati a distruggere il gioco azzurro, il canovaccio tattico arancione cade per il colpo di punta di Malotti, che leva le ragnatele dall’incrocio, regalando il vantaggio al Novara.

Obbligata ad uscire dal proprio guscio, la Pistoiese cambia allora strategia, alzando il baricentro ed aumentando i ritmi di palleggio. Tanta buona volontà ed un Novara che lascia fare, sono il propellente della fiducia orange, che 39′ con Chinellato, spaventano anche un po’ dalle parti di Lanni, dopo un erroneo rinvio di Bellich. Sembrerebbe l’inizio di una partita realmente diversa e invece sui toscani, solamente un minuto dopo, si abbatte un ciclone. Al 40′ Cagnano calcia da fuori, ed una deviazione apparecchia la palla per Lanini che in girata raddoppia dentro l’area piccola.

La Pistoiese già stordita, al 43′ va al tappeto, regalando un contropiede mortifero da 4 contro 2, con Malotti (il migliore nella prima frazione insieme a bomber Lanini arrivato a quota 11 goal), che parte in cavalcata, prima di servire un cioccolatino a Lanini che davanti a Nordi non può sbagliare: 3-0 e tutti a festeggiare con un bel te caldo.

Nella ripresa si assiste al lodevole tentativo dei toscani, di evitare almeno che la Banchieri-band metta giù il velluto sciorinando accademia.

Da questo punto di vista, a Valiani e compagni bisogna riconoscere l’onore delle armi, per aver continuato a perseverare con orgoglio, malgrado l’opprimente pesantezza dello svantaggio. Così dopo un paio di contropiedi azzurri non finalizzati, è l’ex Matteo Stoppa (molto buono il suo ingresso) a raccogliere un cross di Mazzarani da destra e bucare la difesa azzurra al , che aveva perso palla in uscita con Buzzegoli, per la meritata rete della speranza.

Manca più di un quarto d’ora e Banchieri prova a dare maggiore peso ed equilibrio in mezzo, con la fisicità di Hrkac per Rossetti.

Ma gli azzurri sono oramai colpevolmente usciti dalla partita e quando all’85’ Baldan infila in porta sul 2° palo, un pallone proveniente da corner, la partita si riapre clamorosamente.

Matteo Stoppa sembra indemoniato e calcia guadagnando l’ennesimo calcio d’angolo quasi al 90′, sul quale Lanni compie un doppio miracolo su conclusioni a colpo sicuro di Cerretelli prima e Romagnoli poi. Azzurri che finiscono in apnea, con gli arancioni che attaccano furiosamente senza riuscire a completare un’impresa che non avrebbero certo rubato.

La Formazione

L’unica novità rispetto alla formazione che ha vinto allo Speroni di Busto Arsizio, è il rientro di Corsinelli sulla corsia sinistra, per il resto uomini contati dietro e coppia di centrocampo Collodel-Buzzegoli praticamente obbligata. Simone Banchieri oramai non molla il 4-2-3-1 che gli ha consentito di risalire la corrente nel girone di ritorno, fino allo scatto finale che vale i play-off.

La Cronaca

7′ Malotti si accentra e calcia dal limite col sinistro, palla che prende una traiettoria insidiosa, ma si alza di un palmo sopra la traversa.

22′ Azione manovrata degli azzurri con cross di Rossetti da sinsitra e palla rinviata male al limite, dove Malotti con una puntata di destro pesca l’incrocio per il vantaggio azzurro.

39′ Indecisione della difesa azzurra con Bellich che sbaglia il rinvio,

41′ Cagnano calcia da lontano, una deviazione aggiusta la palla per Lanini, che in girata infila Nordi per la seconda volta. 2-0

43′ Malotti parte in contropiede e lucidamente spalanca la porta a Lanini, il quale davanti a Nordi non sbaglia: il Novara triplica.

46′ Primo cambio per Banchieri. Dentro Bortoletti, fuori Collodel.

47′ Valiani calcia bene dai 20 metri, smanaccia in corner Lanni.

65′ Assist dell’ex Stoppa per Maurizi che con il colpo da calcetto sfiora il palo di un niente con Lanni immobile.

67′ Grande occasione in contropiede, con Zunno che serve bene Lanini in area, ma il bomber incrocia male col destro.

69′ Fuori Malotti dentro Piscitella ed out Zunno con l’ingresso di Panico.

71′ Accorcia le distanze la Pistoiese con l’ex Matteo Stoppa, che raccoglie un cross di Mazzarani da destra e buca la difesa azzurra che aveva perso palla in uscita con Buzzegoli.

72′ Cambia ancora Banchieri, che toglie Rossetti per riequilibrare in mezzo con la fisicità di Hrkac.

76′ Numero di Piscitella lungo l’out sinistro, con palla scodellata dentro che attraversa tutto lo specchio della porta.

81′ Clamoroso palo di Baldan al volo di piatto sul secondo palo, su perfetta punizione disegnata da Stoppa.

85′ Baldan si rifà però alla seconda occasione, deviando il porta sul 2° palo un cross proveniente da calcio d’angolo.

89′ Doppio miracolo di Lanni che ribatte i tiri ravvicinatissimi, prima su Cerretelli e poi su Romagnoli.

93′ Hrkac cambia bene per Panico che calcia al volo, Nordi devia in corner.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 9 Lanini (90+1′ 17 Moreo), 10 Buzzegoli (C), 15 Collodel (VC; 46′ 40 Bortoletti), 18 Zunno (69′ 11 Panico), 25 Bellich, 29 Rossetti (73′ 28 Hrkac), 39 Malotti (69′ 24 Piscitella)

A disposizione: 31 Desjardins, 19 Gonzalez, 20 Lamanna, 26 Cisco, 33 Colombini, 37 Ivanov, 38 Pellegrini

Allenatore: Simone Banchieri

PISTOIESE: 34 Nordi, 2 Pezzi, 5 Mazzarani (78′ 16 Momentè), 7 Valiani (C, 61′ 28 Maurizi), 8 Spinozzi (VC, 61′ 20 Stoppa), 17 Chinellato, 19 Mal (61′ 4 Cerretelli), 24 Simonti (46′ 14 Romagnoli), 31 Baldan, 32 Simonetti, 33 Varga

A disposizione: 12 Vivoli, 9 Rovaglia, 10 Lo Faso, 18 Giordano, 21 Renzi, 23 Tempesti, 27 Rondinella

Allenatore: Stefano Sottili

Arbitro: Sig.ra Maria Marotta di Sapri

Assistenti: Sigg. Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Francesco Valente di Roma 2

Quarto ufficiale: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto

Marcatori: 23′ Malotti (N); 41′ Lanini (N); 44′ Lanini (N); 71′ Stoppa (P); 86′ Baldan (P)

Ammonizioni: 32′ Pogliano (N); 66′ Cagnano (N); 87′ Buzzegoli (N)

Calci d’angolo: Novara-Pistoiese 4-9