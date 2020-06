Il Novara si gioca il salto al play-off nazionale. Banchieri “Stiamo bene e abbiamo voglia di giocare”

Domani sera al Silvio Piola il Novara calcio sfida l’Albinoleffe nel 1° turno play-off. Con vittoria o pareggio, gli azzurri accedono direttamente alla fase nazionale. Diretta su Elene Sports e Azzurra FM. La probabile formazione.

Dopo tanta attesa, finalmente domani sera alle 20.30 anche il Novara calcio torna in campo, ospitando al Silvio Piola l’Albinoleffe, nel 1° Turno Play-off. Un segnale di “normalità” relativa, visto che i tifosi potranno seguire la partita solo in rete sul canale https://elevensports.it/live/ oppure in diretta su Azzurra Fm a partire dalle 20. Per un Novara che in casa ha fatto certamente bene, grazie anche alla spinta del proprio pubblico, la cosa suonerà quanto meno particolare, andando certamente a diminuire lo svantaggio trasferta per gli avversari.

“Ci dispiace molto, perchè i nostri tifosi sono sempre stati un fattore per noi – spiega mister Banchieri in streaming, nella conferenza stampa pre gara – ma è una situazione che dobbiamo accettare, senza la nostra gente ci andrà maggiore motivazione e attenzione, perchè sono cose che il pubblico ti da in modo naturale e questo mancherà certamente”.

Un Banchieri fresco di riconferma che però non vuole farsi condizionare dal rinnovo per un altro anno in azzurro. “Indubbiamente ci fa piacere, gratifica, ringrazio la società, il rinnovo mi rende fiero, felice; ma visto che parliamo di una gara decisiva, siamo focalizzati solo su quello, ma senza ipocrisia, proeseguire in questo cammino mi da grande soddisfazione ma anche grande responsabilità”.

Un avversario scorbutico l’Albinoleffe “squadra di serie C, organizzata e con buone individualità” che in campionato ha certamente saputo imbrigliare gli azzurri con un atteggiamento speculativo, potrebbe far cambiare atteggiamento, difronte al fatto di avere due risultati su tre a disposizione (Novara che passa il turno vincendo o pareggiando nei 90 minuti regolamentari). “Premettendo che questa situazione particolare di ripresa, rende tutte le squadre indecifrabili, ci focalizziamo più su quanto dobbiamo fare noi, piuttosto che su ciò faranno gli altri. In ogni caso non è possibile per noi giocare pensando al vantaggio del doppio risultato, dobbiamo giocare solo ed esclusivamente per pensare alla vittoria, sarebbe un errore gravissimo”.

Azzurri che arrivano al match solo con Bove un po’ acciaccato a seguito di un contatto in allenamento “vedremo dome starà domani”, ma con Pogliano alternativa naturale e con un Marco Bellich che il mister mette in rampa di lancio, insieme a Piscitella, Peralta, Cisco e Nardi che Simone Banchieri vede particolarmente in forma e motivati, anche Bianchi è arruolabile, il suo problema al ginocchio non lo mette a rischio, in un quadro generale tecnico, fisico e motivazionale, a quanto pare decisamente confortante (mancherà solo lo squalificato Schiavi). “Dopo 4 mesi arriviamo certamente diversi da come eravamo, e sarà per tutti una prima partita vera, per questo dobbiamo essere bravi a capire chi sta meglio e pensare ad una gara a per 15/16 giocatori, inutile focalizzarci sui primi 11 che scenderanno in campo“.

La vittoria della Juventus Under 23 sulla Ternana in Coppa Italia, ha confermato che i valori tecnici e le gerarchie che forse erano ipotizzabili, sono saltati. Si riparte quasi tutti da zero e per Banchieri il suo giovane gruppo ha certamente delle chance da giocare. “I ragazzi si sono comportati tutti molto bene anche durante il blocco e sono rientrati bene, poi il campo e la partita sono un’altra cosa, ma la nostra squadra è mediamente giovane, sono quindi fiducioso anche perchè hanno tutti una voglia matta di giocare, sembrano dei bambini”.

La probabile formazione:

NOVARA CALCIO 4-3-2-1: Lanni; Barbieri, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Bianchi, Buzzagoli, Nardi; Gonzalez, Peralta; Bortolussi. Allenatore Banchieri