Il Novara vince a Mantova con una doppietta di Tavernelli ed è già una bella realtà

I ragazzi di Cevoli vincono e convincono, salendo al primo posto dopo due giornate. Solo un po’ di sofferenza nel finale, dopo la rete virgiliana a 5′ dalla fine.

MANTOVA-NOVARA 1-2

Marcatori: 40′ Tavernelli (N), 59′ Tavernelli (N), 84′ Gerbaudo (M)

Dopo un breve inizio un po’ guardingo, sono gli azzurri a prendere il comando delle operazioni. Pressione alta, giro palla veloce e due tocchi, per i ragazzi di Cevoli, le occasioni potenziali non tardano ad arrivare. Quello che manca è solo un po’ di cattiveria e precisione. Primo tempo che si sblocca però al 39′, con Camillo Tavernelli che calcia dal limite infilando il primo palo, dopo un cross di Ciancio, impreziosito dal velo di Galuppini.

Nella ripresa ci si aspetta la reazione virgiliana, che è per lo più nervosa, ma che non irretisce i ragazzi di Cevoli, vede invece crescere l’autostima novarese, con gli ospiti che dimostrano di saper anche ripartire. Dopo aver avuto altre buone occasione infatti, è ancora Tavernelli a raddoppiare al 50′, bravo a ribadire in goal un doppio tapin, frutto di una bella azione di Masini.

Azzurri che col passare dei minuti, sembrano controllare agevolmente, lasciando nel finale l’iniziativa ad un orgoglioso Mantova. Così a 5′ dalla fine Gerbaudo di testa sorprende tutti sul secondo palo, trovando l’angolo lontano su cross di Iotti.

Azzurri che hanno subito la palla per chiudere la partita, con Rocca che può anche prendere la mira, ma il suo pallonetto coglie in pieno la traversa a portiere battuto. Spreca a Buric a tempo quasi scaduto,

Dopo due giornate questo Novara sembra già una bella realtà del campionato e la classifica che vede gli azzurri lassù, lo testimonia in modo plastico.

La Formazione

Il secondo tempo e la vittoria in rimonta contro il Renate all’esordio, chi sa quanto hanno inciso nelle decisioni di mister Cevoli, che rispetto a sabato scorso ne cambia tre, lanciando dal primo minuto Goncalves (esterno sinistro basso), Masini (a centrocampo) e Tavernelli (attaccante già andato in goal col Renate). Azzurri che dunque si schierano con il 4-3-1-2, modulo preferito ed ampiamente testato dal mister proprio col Renate l’anno scorso, che prevede il genio di Galuppini al servizio delle punte Bortolussi-Tavernelli.

La Cronaca

6′ Cross di Masini in area piccola, uscita bassa di Chiorra che però lascia palla in piena area, senza che nessun azzurro riesca a chiudere il porta.

8′ Galuppini tocca di tacco dietro per Bortolussi che col destro indirizza sotto la traversa, gran deviazione in corner di Chiorra.

17′ Bortolussi colpisce di testa in mischia, palla che arriva a Carillo, che spara col sinistro dal limite, non lontano dallo specchio della porta.

19′ Galuppini premia la sovrapposizione di Ciancio, cross sul secondo palo, girata alta di Ranieri.

20′ Doppia occasione per gli azzurri. Prima Bortolussi si gira in un fazzoletto e calcia sul primo palo, trovando la risposta coi piedi di Chiorra. Poi Galuppini punta da sinistra entra in area e prova il calcio a giro, che esce di mezzo metro.

25′ Primo squillo virgiliano con Procaccio, che riceve da Mensah e calcia con un destro sporcato, assorbito facilmente da Pissardo.

28′ Galuppini si guadagna un bel calcio di punizione dal limite, col suo sinistro che trova Chiorra attento alla deviazione vicino al palo. Sul corner successivo, Carillo colpisce alto di testa sopra la traversa.

39′ Vantaggio azzurro con Camillo Tavernelli, che calcia dal limite infilando il primo palo, dopo un cross di Ciancio, impreziosito dal velo di Galuppini.

47′ Guccione solo da sx calcia da posizione defilata, ignorando Mensah a centro area.

50′ Grande occasione per il raddoppio, con Bortolussi che riceve un perfetto cross di Goncalves a centro area e colpisce di testa, quasi a colpo sicuro, trovando la deviazione istintiva di Chiorra.

57′ Altra grande occasione, questa volta Galuppini col destro al volo un perfetto contropiede, con Chiorra che fa davvero il miracolo.

58′ Finalmente il raddoppio! Masini si inserisce e calcia, primo tapin di Tavernelli che poi può ancora battere a rete per la personale doppietta.

62′ Triplo cambio per Cevoli: dentro Urso, Calcagni e Peli ; fuori Goncalves, Masini ed il match winner Tavernelli.

66′ Masini entra in area da destra e calcia, Chiorra rimedia, ma forse il giovane di proprietà del Genoa, avrebbe potuto mettere al centro.

70′ Bortolussi lanciato in verticale da Peli, gira sull’uscita bassa di Chiorra, che si salva casualmente col corpo.

73′ Esce Bortolussi, come al solito utilissimo, dentro Buric.

75′ Tiro cross di Corrent su punizione laterale, che si appoggia sulla traversa.

84′ Gerbaudo di testa sul secondo palo, segna di testa su cross di Iotti.

93′ Buric spreca ancora davanti a Chiorra.

Il Tabellino

MANTOVA: 1 Chiorra, 2 Pinton, 3 Ceresoli (70′ 67 Silvestro), 4 Matteucci, 6 Iotti, 8 Procaccio (60 ‘7 Pierobon), 10 Guccione (C), 11 Gerbaudo, 15 De Francesco (70′ 29 Messori) , 19 Mensah (70′ 9 Paudice), 45 Monachello (45’ 99 Yeboah )

A disposizione: 12 Malaguti, 22 Tosi, 18 Ingegneri, 20 Ejjaki, 21 Cozzari, 27 Fontana, Allenatore: Corrent Nicola



NOVARA: 1 Pissardo, 6 Masini, 8 Rocca, 9 Bortolussi (73′ 24 Buric), 13 Carillo, 14 Galuppini (82′ 10 Marginean), 20 Tavernelli (62′ 11 Peli), 21 Ranieri (62′ 30 Calcagni) , 23 Ciancio (VC), 29 Benalouane (C), 33 Goncalves (62 ‘ 3 Urso)

A disposizione: 12 Menegaldo, 22 Desjardins, 4 Di munno, 5 Bonaccorsi, 15 Khailoti, 18 Diop, 19 Gonzalez, 35 Amoabeng, Allenatore: Cevoli Roberto



Arbitro: Sig. Claudio Panettella di Bari

Assistenti: Sigg. Nicola Tinello di Rovigo e Giuseppe Licari di Marsala

Quarto ufficiale: Sig. Claudio Giuseppe Allegretta di MolfettaAmmonizioni: 24′ Tavernelli (N), 26′ Iotti (M), 76′ Gerbaudo (M), 78′ Urso (N)

Calci d’angolo: Mantova 7 – Novara 5