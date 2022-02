Il Novara Fc vince a Varese e “mette una mano” sul campionato

Gli azzurri vincono di misura a Masnago con un goal contestatissimo di Benassi ed ora in classifica allungano a +10 sulla Sanremese e +11 sullo stesso Città di Varese.

Nel big match della 22esima giornata di serie D Girone A, il Novara Fc batte l’inseguitrice Città di Varese con un goal contestatissimo di Maicol Benassi al 76′, che spedisce i biancorossi a -11, con la seconda posizione ora ricoperta dalla Sanremese a -10, ma con i liguri che hanno una partita in più.

In un dopo partita infuocato, mister Ezio Rossi mostra foto e video dell’azione incriminata, dove sembra che il difensore azzurro anticipi Mamah con un galeotto tocco di mano.

Episodio che dalla tribuna è sfuggito a tutti, anche perchè lo stesso Benassi, dopo la rete, scatta esultante verso la panchina e finisce sommerso nell’abbraccio del gruppo azzurro festante. Solo dopo ci si accorge che i giocatori biancorossi, hanno accerchiano il collaboratore e l’arbitro, i quali evidentemente anche loro, non hanno scorto nulla nel mischione seguito al calcio d’angolo decisivo calciato da Gonzalez.

La Partita

Se il tabellino resta scarno di vere e proprie occasioni di goal, la partita non tradisce comunque, perchè resta equilibrata e vibrante. Il Varese la mette sul piano fisico ed il Novara accetta la contesa rusticana, rispondendo colpo su colpo. Non è un caso che gli attesi bomber, Mamah da una parte e Vuthaj dall’altra, sono adombrati dalle rispettive difese, con il varesino in particolare, completamente annullato da un sempre più convincente Frank Amoabeng.

Ezio Rossi vara una squadra cuore e polmoni, ma un po’ a sorpresa rinuncia al capitano trascinatore Di Sabato. Marchionni gli risponde con la stessa moneta, schierando l’attacco pesante Vuthaj-Alfiero con Gonzalez sulla trequarti al posto del più manovriero Laaribi. Ne scaturisce una sorta di uno contro uno a tutto campo, con azioni poco lineari e qualche volta anche confuse, dove a comandare è coraggio ed agonismo. Senza una costruzione ragionata però, il match si può sbloccare solo da qualche errore o da palla inattiva (come infatti succederà), insomma una specie di lancio della moneta lasciato al fato. Un rischio forse troppo azzardato per Ezio Rossi, che in questa partita aveva tutto da perdere, mentre sull’altra panchina, pur non dichiarandolo mai, un pareggio a Masnago non sarebbe stato affatto disprezzabile, per questo Marchionni accetta le condizioni rinunciando all’estetica del classico palleggio azzurro, guardando più alla sostanza.

E la vittoria, anche se viziata dal probabile fallo di mano di Benassi, risulterà certamente legittima e figlia proprio della crescita nella tenuta difensiva, insieme alla sempre più chiara ed evidente consapevolezza della squadra azzurra.

Simbolo di questa solidità, certificata dal “clean sheet” vantato dal portierone canadese Desjanrdins (sicurezza assoluta per il reparto) nelle prime tre partite del 2002, è la maturazione di due fra i più giovani elementi della difesa: Paglino ed Amoabeng.

In una partita così “sporca e cattiva” encomiabile anche la prestazione da combattente di Vincenzo Alfiero, capace di prendere e fare fallo, ma sempre e solo in funzione di un lavoro utile e preziosissimo per i compagni. Molto importante anche l’ordine tattico ed il posizionamento sempre puntuale di Alessandro Di Munno, preziosissimo anche lui, proprio nel momento in cui è venuto a mancare Tentoni per infortunio.

RISULTATI 22ª GIORNATA SERIE D GIRONE A

Asti-Borgosesia 2-2; Bra-Lavagnese 1-0; Città di Varese-NOVARA 0-1; Derthona-Caronnese 0-2; Ligorna-Gozzano 0-0; Sestri Levante-Fossano 1-2; RG Ticino-Saluzzo 1-0: Vado-Casale 1-4; Imperia-Chieri 0-0; Sanremese-PDHA 2-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE A

NOVARA* 50; Sanremese 40; Varese* 39; Derthona 34; Chieri* 34; Gozzano* 23; Bra 33; Borgosesia* 32; Casale**** 30; PDHA** 28; Vado 28; Sestri Levante* 26; RG Ticino* 25; Ligorna** 23; Asti*** 20; Caronnese* 20; Fossano* 19; Lavagnese* 17; Imperia** 17; Saluzzo* 11

* 1 partita da recuperare

** 2 partita da recuperare

*** 3 partita da recuperare