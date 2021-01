Il Novara “vince” il 1° tempo, poi in 9 contro 11 tracolla. In 45′ la Pro mette a nudo tutti i limiti degli azzurri

E’ un derby drammatico quello perso malamente dal Novara sulla pro Vercelli per 1-2. Azzurri avanti con orgoglio nel primo tempo, poi traditi dalle espulsioni di Migliorini e Bianchi, vengono travolti nella ripresa dai colpi di Emmanuello e Comi.

NOVARA-PRO VERCELLI 1-2

Marcatori: 14′ Lanini (N); 49′ Emmanuello (P); 52′ Comi (P

Ad un primo tempo orgoglioso, chiuso in vantaggio dagli azzurri grazie alla rete di Lanini, fa seguito una ripresa drammatica, che ha visto la Pro Vercelli rimontare e vincere con i soliti Emmanuello e Comi, grazie anche alla doppia ingenua espulsione di Migliorini e Bianchi. Una partita dai due volti, che però ha messo in mostra tutti i limiti dei ragazzi di Banchieri e certifica la palese differenza di classifica fra le due squadre.

Fino a quando il Novara ha retto, buono l’impegno e la pressione a tutto campo, con un Lanini decisamente in ripresa, soprattutto mentalmente. Ingiudicabili i nuovi Rossetti e Malotti (entrato nel finale), mentre oltre a tutto il resto, preoccupa il nervosismo generale, costato caro a due esperti come Migliorini e Bianchi. Buono l’ingresso di Schiavi, un esempio per impegno ed abnegazione.

La Formazione

Simone Rossetti ultimo arrivato dal mercato, subito gettato nella mischia. E’ questa la principale novità nel Novara formato derby. Simone Banchieri cerca di ricreare l’affiatamento della coppia d’attacco Rossetti-Lanini rodatasi nell’Imolese, il resto è la formazione che ha perso di misura a Como, anche se l’assetto assomiglia più ad un più classico 4-4-2.

La Partita

L’inserimento di Rossetti al centro dell’attacco, lui stesso presentatosi come giocatore che ama le “sportellate” con i difensori, sembra aver indotti gli azzurri a cambiare l’impostazione di base, rinunciando un po’ al fraseggio, per preferire i palloni lunghi a cercare la prima punta, e quindi provare ad arrivare sulle seconde palle. D’altro canto l’importanza del risultato e la posizione di classifica, consigliano di abbandonare i fronzoli, preferendo un approccio più fisico.

E infatti il Novara comincia aggredendo i bicciolani, quasi in ogni zona del campo e la Pro fatica un po’ ad uscire con la consueta pulizia.

La cosa produce gli effetti sperati, quando Lanini pressa Emanuello e recupera un pallone insperato che lo proietta in area davanti a Saro, che batte con un preciso rasoterra di piatto destro nell’angolo basso.

Le bianche casacche, colpite ma non certo affondate, prendono decisamente il comando delle operazioni, col Novara che pur continuando a mettere pressione, prova a costruire una linea Maginot, per poi tentare di ripartire in contropiede.

Gli azzurri reggono bene, perchè la Pro soffre il dinamismo dei padroni di casa e fatica terribilmente a costruire dal basso.

Tutto si scompagina però al 40′, quando Migliorini interviene ingenuamente in scivolata su Comi a centrocampo e lascia il Novara in dieci per la seconda ammonizione.

Gli ultimi 5′ minuti del primo tempo in apnea, lasciano presupporre la sofferenza che attende gli azzurri nella ripresa, anche per questo Banchieri toglie Panico, e vista la penuria di centrali difensivi, inserisce Hrkac a a fianco di Bove e ridisegna la squadra con un 4-3-1-1.

Ci si può aspettare di tutto, ma non certo che la Pro trovi il pareggio con il primo tiro in porta e per di più dai 30 metri, con Emmanuello, autentico mattatore degli azzurri, che trafigge Lanni con un potente quanto beffardo destro che rimbalza davanti alla linea e supera la mano del numero 2 rimasto un po’ sorpreso.

Le certezze del Novara si sgretolano definitivamente, e la Pro tre minuti dopo segna il raddoppio con Comi, altra bestia nera degli azzurri. Con la difesa attonita che non riesce a respingere e sulla sponda di Della Morte, l’ex centravanti è implacabile davanti alla porta.

Quando manca mezz’ora, sul Novara comincia a letteralmente a grandinare, e non solo perchè la Pro è padrona del campo, ma perchè anche Bianchi si fa espellere ed in 9 contro 11 comincia un autentico massacro.

A 20′ dalla fine, mosso dalla disperazione, Banchieri butta dentro Schiavi e Cisco, in luogo di Buzzegoli e Rossetti, sperando in qualche miracolo al limite della professione di fede, anche perchè a fare il centravanti ci va Bove.

Ma non è proprio tempo di miracoli, anzi, gli azzurri nel finale si salvano per la precipitazione dei bianchi nel gestire impietose ripartenze, gestite con enorme vantaggio numerico.

Dopo l’incoraggiante, primo tempo, l’esito finale è una botta difficile da assorbire anche per il morale, con gli azzurri che andranno a Lucca con ancora meno uomini disponibili e con una classifica fattasi ora davvero drammatica.

La Cronaca

15′ Novara subito in vantaggio con Lanini, abile a pressare Emanuello e poi battere Saro con un preciso piatto destro ad aprire.

16′ Risposta della Pro, con Nielsen che crossa dal fondo per Comi, che gira di testa poco sopra l’incrocio.

27′ Tiro cross pericoloso di Panico, che attraversa l’area piccola senza trovare la deviazione vincente.

40′ Secondo giallo per Migliorini che interviene ingenuamente in scivolata su Comi e lascia il Novara in 10.

42′ Lancio perfetto di Emmanuello che mette Della Morte davanti a Lanni, il quale respinge d’istinto il destro al volo dell’attaccante.

49′ Pareggio della Pro con Emmanuello, che infila Lanni con un destraccio dai 30 metri.

52′ Raddoppio dei bianchi segnato da Comi, bravo a mettere in porta una sponda di testa di Della Morte.

61′ Secondo giallo anche per Bianchi e Novara costretto in nove.

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano (75′ 15 Collodel), 5 Bove, 6 Pogliano, 9 Lanini, 10 Buzzegoli (C; 68′ 8 Schiavi), 11 Panico (46′ 28 Hrkac), 14 Migliorini, 21 Pagani (54′ 39 Malotti), 23 Bianchi (VC), 29 Rossetti (68′ 26 Cisco)

A disposizione: 31 Desjardins, 15 Collodel, 17 Zigoni, 18 Zunno, 19 Gonzalez, 25 Bellich, 37 Ivanov, 38 Pellegrini

Allenatore: Simone Banchieri

PRO VERCELLI: 22 Saro, 2 Masi (C), 4 Nielsen (69′ 18 Awua), 5 Auriletto, 8 Emmanuello, 10 Comi (VC), 11 Della Morte, 19 Gatto (69′ 23 Clemente), 24 Zerbin (74′ 7 Rolando), 25 Hristov, 29 Iezzi

A disposizione: 12 Tintori, 6 Parodi, 9 Romairone, 16 Jukaj, 20 Padovan, 27 Erradi, 28 Merio, 30 Secondo, 31 Carosso

Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Sigg. Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere

Quarto ufficiale: Sig. Giuseppe Emanuele Repace di Perugia

Marcatori: 14′ Lanini (N); 49′ Emmanuello (P); 52′ Comi (P)

Ammonizioni: 25′ Migliorini (N); 44′ Bianchi (N); 50′ Pagani (N); 54′ Buzzegoli (N); 59′ Gatto (P); 69′ Zerbin (P); 70′ Masi (P); 78′ Clemente (P); 86′ Hristov (P)

Espulsioni: 41′ Migliorini (N); 68′ Bianchi (N)

Calci d’angolo: Novara-Pro Vercelli 1-4

Recupero: 1′ 1°T – 4′ 2°T