Il nuovo Parcheggio di piazza Puccini approda in Consiglio Comunale. Foto e dettagli del progetto

E’ all’ordine del giorno del Consiglio comunale di domani (30 aprile) la variante parziale per la realizzazione del parcheggio sotterraneo in centro a Novara. Si tratta di un’opera che, quando completata, metterà a disposizione 279 posti con un piano a raso e tre interrati. L’iter della variante prevede più passaggi per arrivare alla approvazione definitiva. Ci vuole innanzitutto il primo passaggio in Consiglio comunale (quello di domani). La decorrenza, da quel momento, prevede tutti i termini di legge per le varie osservazioni, decorsi questi termini e le istruttorie del caso, ci sarà un secondo passaggio in Consiglio comunale. Se ci sarà esito positivo la variante diventa definitiva e da quel momento ci sarà la possibilità per i soggetti realizzatori di chiedere il permesso di costruire e iniziare l’attività.

Il nuovo parcheggio porterà una serie di benefici collaterali come la sistemazione della viabilità e del verde dell’area circostante. la progressiva pedonalizzazione del centro storico. Con questa operazione saranno eliminati i parcheggi davanti al Conservatorio e si consentirà la pedonalizzazione, attesa da anni dai novaresi, di piazza Martiri, ma che sarà realizzata solo successivamente per non lasciare senza una valida alternativa tutti coloro che si recano in centro con l’auto. Ma leggiamo in dettaglio dalla delibera posta in approvazione:

“partendo dalla considerazione che l’area in questione risulta un vuoto urbano derivante dalla demolizione di precedenti edifici con il solo mantenimento della quinta lungo via Puccini (oggi incastellata in una struttura provvisoria di mascheramento e d’inibizione alla caduta di calcinacci) e che la fattibilità di attuare il piano di recupero con un edificio di 2 piani interrati e 2 piani fuori terra a destinazione direzionale è definitivamente scemato il progetto propone in alternativa, anche in considerazione del contesto di pregio:

da una parte, l’implementazione della dotazione territoriale di parcheggi ai margini del centro storico, mediante l’applicazione di tariffe coerenti con le politiche tariffarie comunali di gestione dei parcheggi pubblici e, dall’altra parte, la riqualificazione del soprassuolo dell’area di intervento e delle aree contigue che saranno liberate dalla presenza di posti auto destinati alla sosta di superficie, consentendo così il completamento del progetto comunale di progressiva pedonalizzazione del centro storico;

la sistemazione generale dell’area di Via Bellini compresa tra Via Dominioni e Via Solaroli, la quale rappresenta una riqualificazione complessiva dell’area ed un aumento significativo delle aree a verde (mq. 1793 a fronte dei 467 mq. esistenti) e consente altresì un miglioramento e una razionalizzazione della viabilità della zona, rendendo ampiamente compatibili i modesti flussi di traffico generati dal parcheggio in progetto;

la nuova configurazione viabilistica risulta non solo adeguata ad assolvere alle necessità di accesso all’autorimessa ma anche in grado di migliorare le condizioni di circolazione, in particolare la nuova rotatoria di 30 m di diametro e corsie di atteggiamento maggiori nei limiti di normativa, adegua e mette in sicurezza l’intersezione di Largo Bellini-Via Solaroli”.

Un possibile ostacolo, per chi si vorrà impegnare nella realizzazione del nuovo parcheggio, sarà proprio la fase di scavo in quanto ci si trova nel cuore del centro storico di Novara e la possibilità di trovarsi davanti a importanti reperti storici di ogni epoca è altissima (così come appare possibile proprio dalla dettagliata “narrativa” alla delibera che evidenza la storicità del luogo dove si andrà a realizzare il parcheggio) e questo potrebbe vedere il “niet” alla realizzazione da parte dei Beni Culturali.