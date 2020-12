Il primo COVID-Hotel del novarese da oggi apre le porte ai pazienti autosufficienti

La permanenza in Hotel è prevista fino a negativizzazione o al 21° giorno per i positivi a lungo termine.

Da oggi (martedì 1 dicembre 2020) l’Hotel Blue Relais-Maggiore di Castelletto Ticino, diventa il primo “COVID Hotel” dell’ASL NO. Lo annuncia in un comunicato stampa l’azienda sanitaria di Novara, nel contesto delle iniziative messe in atto per gestire l’emergenza sanitaria, che prevedono anche il reperimento di strutture alberghiere, in grado di ospitare pazienti autosufficienti Covid-19 positivi.

L’Hotel Blue Relais-Maggiore “E’ dotato di camere idonee ad ospitare persone autosufficienti, asintomatiche o paucisintomatiche, risultate positive per Covid-19, provenienti dal territorio o dimesse da strutture ospedaliere – si legge nel comunicato ASL NO – la permanenza in albergo è raccomandata quando a domicilio non sono presenti le condizioni strutturali per attuare un rigoroso isolamento e, quindi, non è possibile tutelare i conviventi della persona risultata positiva al Covid 19. L’inserimento del paziente da domicilio avviene su segnalazione del Medico di Medicina Generale o del medico del SISP al Distretto competente per territorio, a seguito di verifica della compatibilità del paziente con la residenzialità proposta. Stessa possibilità per i dimessi da Ospedale su segnalazione del Nucleo ospedaliero di Continuità delle Cure”.

Ma come funziona la degenza? “All’arrivo in Hotel l’ospite troverà in camera un ‘kit sanitario’ costituito da un saturimetro, termometro ed una scheda di monitoraggio su cui annotare i parametri rilevati quotidianamente (ossigenazione, temperatura, eventuali sintomi). Durante il periodo di isolamento saranno effettuati monitoraggio medico e infermieristico continuo, al fine di individuare tempestivamente possibili segni premonitori di peggioramento clinico, nonostante la asintomaticità/paucisintomaticità al momento dell’ingresso nell’albergo”.

La permanenza è prevista fino a negativizzazione o al 21° giorno per i positivi a lungo termine. E’ possibile lasciare la struttura solo dopo aver avuto il certificato di guarigione rilasciato dal servizio di Igiene e Sanità pubblica.

Fote Ufficio Stampa ASLNO