IL ROSTER DELL’AZZURRA E’ COMPLETO: DALLA SPAGNA ARRIVA MENENDEZ!

Novara – Cesar Menendez: è l’ultimo regalo della società ai tifosi e al tecnico dell’Azzurra Novara, pronta per partire con la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato, fissato per ottobre, dopo la disputa dei Mondiali di Hockey proprio all’ombra della Cupola di San Gaudenzio. Giocando d’anticipo, la squadra del presidente Scacchetti ha deciso di aderire alla possibilità di poter tesserare un 4° straniero, e dopo i tre argentini (Ortiz, Vega e il portiere Granados) ecco che c’è il Sì di un giocatore da tempo seguito dal tecnico Punset, che completerà così la ‘rosa’ della squadra in modo da poter iniziare nel migliore dei modi la preparazione, che comincerà il 2 settembre prossimo.

Queste le sue prime dichiarazioni in attesa di poterlo vedere e accogliere a Novara.

Ciao Cesar, raccontaci di te? “Sono un giocatore del nord della Spagna; ho 23 anni e sono un attaccante; ho giocato 3 anni nella serie A2 spagnola e uno in serie A francese; la scorsa stagione con la casacca del Lyon ho totalizzato 25 reti“.

Quando è arrivata la chiamata da Novara cosa hai pensato? “Mi sono emozionato tantissimo: giocare in Italia è sempre stato uno dei miei sogni da piccolo“.

Che idea ti sei fatto dell’Azzurra Novara e perché hai accettato “L’Azzurra è la squadra che rappresenta la città di Novara, dove l’hockey è da sempre lo sport più seguito e che ha regalato le maggiori soddisfazioni ai tifosi. Avevo un accordo con una squadra francese, ma appena ho ricevuto la chiamata dall’Azzurra non ho avuto dubbi!”

Chi conosci della squadra del 2024/25? “Per ora solo il portiere Granados, che ha giocato in Spagna; ma gli altri non vedo l’ora di conoscerli. Sono certo che faremo un grande gruppo!“.

Cosa ti senti di promettere ai tifosi e alla società? “Semplicemente: molto lavoro, dedicazione e professionalità; per me è una grandissima opportunità e sono pronto a dare il massimo per il bene soprattutto della squadra“.

Quando potremo abbracciarti per l’inizio della stagione? “Sto cercando di arrivare un paio di giorni prima del primo allenamento, per fare il trasloco e conoscere tutti quanti (staff, dirigenti e compagni di squadra), fare un giro della città che si sta preparando per i Mondiali e magari ‘conoscere’ il palazzetto, il mitico Pala Dal Lago“.

Benvenuto Cesar: un ragazzo con le idee molto chiare, pronto anche lui con capitan Brusa e tutti gli altri, per quella straordinaria avventura che si chiama… A1!

La società ricorda che sono ancora in vendita gli abbonamenti per l’intera stagione 2024/25. In occasione dei Mondiali sono previste inoltre molte novità, ma di queste avremo modo di parlarne…