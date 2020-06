Importante conferma dal Novara calcio per Simone Banchieri, contratto rinnovato fino al 2021

La società azzurra ha annunciato le conferme anche per la prossima stagione, per mister Banchieri e per il preparatore atletico Pavon

In mattinata il rinnovo di Stefano Pavon, nel pomeriggio l’annuncio per Simone Banchieri. Il Novara Calcio targato Rullo riparte da Preparatore Atletico ed Allenatore, alla vigilia del ritorno in campo per il primo turno play-off, che martedì 30 giugno vedrà di scena al Silvio Piola l’Albinoleffe. Nel comunicato ufficiale la società azzurra, annuncia l’accordo con il mister fino al giugno 2021 con opzione di rinnovo: “La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità d’intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati”.

Una decisione che era nell’aria, non solo per una prima parte di stagione certamente soddisfacente, ma pure per il ruolo positivo svolto da Banchieri nella difficile fase dell’emergenza Covid, quando ha svolto un importante ruolo di collante e motivatore.