Impresa sfiorata a Torino: soltanto i supplementari fermano l’impresa di College Novara contro la capolista

5 Pari Torino ha ragione dei giovanissimi di coach Simone Tarlao per 102-96 solo dopo un tempo supplementare.

Trasferta difficile a Torino sul campo della prima in classifica 5 Pari per la C Silver di Basket College Novara, anche orfana di Ryan McAdoo, per via di un leggero infortunio alla caviglia.

Primo quarto caratterizzato da un ritmo alto e una pioggia di triple, dall’una e dall’altra parte: a Cavagnoli e Calabrese, da dietro l’arco rispondono Giromini e Nicolini, che nel primo parziale mettono a referto 3 bombe a testa con Novara a condurre 25-27.

Nel secondo periodo gli ospiti continuano a mettere sotto pressione la difesa torinese, rispettando perfettamente il piano partita, e così prova l’allungo. Giromini arriva a 5 triple segnate (saranno 8 a fine partita per 26 punti) e College Novara che prende qualche punto di vantaggio, concedendo 18 punti ai padroni di casa.

Nel terzo periodo Torino ricomincia a zona in difesa, sfruttando cinicamente l’inesperienza dei giovani novaresi. Ci vuole un time out, seguito da due buone difese e da canestri in transizione, per vedere i collegiali tornare sulle note del primo tempo; anche grazie a 8 punti di Nicolini nel periodo (36 punti totali con 16 rimbalzi per il classe 2001 a fine partita) e Novara che chiude con 7 punti di vantaggio il terzo quarto: 59-66.

Nell’ultimo periodo Calabrese (32 punti totali per lui) e Panaccione (26); salgono in cattedra, dimostrando di essere giocatori decisamente di un’altra categoria: 18 dei 26 punti dell’ultimo quarto portano la loro firma, arrivando così verso il finale in volata.

Giromini e Nicolini rispondono colpo su colpo e Brustia impatta a 85. Pallone nelle mani di Torino che sbaglia due volte il colpo del KO sulla sirena finale. Non bastano i regolamentari, 85 pari e overtime.

Nei 5 minuti supplementari Marotto, silente fino ad allora, trova due triple che pesano come macigni. 7-0 di parziale nel primo minuto e mezzo e novaresi costretti alla resa. Qualche errore di gioventù di troppo impedisce l’impresa, ma i novaresi tutti, mostrando decisi progressi rispetto all’inizio del campionato, tornando a casa a testa altissima, tra i complimenti dei padroni di casa e del loro pubblico.

Prossimo appuntamento sabato 3/12 ore 21, in casa al Pala Sartorio, per il Derby tutto novarese e tutto “Collegiale” con Sporting Borgomanero per il termine di questo girone di andata.

Il Tabellino

5 PARI TORINO Vs BASKET COLLEGE NOVARA 102-96 dts (25-27, 18-24, 16-15, 26-19, 17-11)

5 PARI TORINO: Calabrese 32, Panaccione 27, Marotto 13, Cavagnoli 11, Perisinotto 9, Fontana 6, Aureli 2, Naretto 2, Vullo, Cibin, Sechi.

BASKET COLLEGE NOVARA: Nicolini 36, Giromini 26, Brustia 12, Agosta N.E., Mandelli, Gasparini 3, Pagani 6, Crespi N.E., Ruffa 5, Hyka 7, Caligaris 1, Apostolo.