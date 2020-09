Impressioni positive dalla Provincia, dopo i sopralluoghi del Servizio Edilizia Scolastica a Borgomanero, Arona, Romentino e Novara

Nel primo giorno di scuola, il personale della Provincia di Novara ha visitato il Liceo “Galilei” e l’Istituto “Da Vinci” di Borgomanero, il Liceo “Fermi” di Arona, l’Istituto “Pascal” di Romentino ed a Novara “Omar” ed Antonelli. La photogallery.

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nella mattinata di oggi, 14 settembre, i vertici e il personale del Servizio Edilizia scolastica della Provincia di Novara hanno effettuato un sopralluogo per verificare personalmente la situazione in diverse Scuole secondarie di secondo grado del territorio.

La visita ha riguardato, in mattinata, il Liceo “Galilei” e l’Istituto “Da Vinci” di Borgomanero, il Liceo “Fermi” di Arona, l’Istituto “Pascal” di Romentino e all’Istituto “Omar” di Novara. Nel pomeriggio è inoltre prevista la partecipazione all’incontro organizzato al Liceo “Antonelli” di Novara.

Una selezione, questa, operata sulla base del fatto che in diverse realtà scolastiche di competenza della Provincia sono attualmente attivi vari cantieri (come all’Ipsia “Bellini” e nella sede di viale Curtatone dell’Istituto Omar” di Novara, al Liceo di Gozzano, l’Istituto “Cavallini” di Lesa) che hanno consentito il costante monitoraggio delle criticità segnalate dalle varie Dirigenze scolastiche già nelle scorse settimane.

La verifica odierna non ha evidenziato particolari situazioni che rendono necessario un immediato intervento: dal mese di luglio il personale del Servizio Edilizia scolastica è stato infatti al lavoro con grandissimo impegno e in continuo contatto con i Dirigenti scolastici e il personale docente, recependo le problematiche e le proposte e impiegando tempo e risorse (tra le quali circa 1.140.000 euro derivanti dal più trasferimenti da parte del Ministero all’Istruzione per interventi che la Provincia cofinanzierà anche con risorse proprie) per garantire agli studenti degli Istituti superiori del Novarese un rientro nelle aule in sicurezza.

Il sopralluogo è stato anche l’occasione per incontrare gli alunni delle classi in presenza e ribadire, in un anno reso particolare dall’emergenza sanitaria tuttora in corso, la necessità di un costante atteggiamento collaborativo e responsabile da parte di studenti e personale scolastico, che deve essere parte attiva nelle azioni di prevenzione e di tutela.