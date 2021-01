In fiamme 4000 rotoballe fra San Pietro Mosezzo e Cesto. Goliardia di capodanno?

A cavallo fra il vecchio e nuovo anno, Vigili del Fuoco di Novara e Romagnano Sesia al lavoro in un campo adiacente la Cascina Carmelitana.

Hanno chiuso il vecchio ed aperto il nuovo anno, con un intervento di spegnimento, i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Novara, i quali, insieme ai colleghi giunti da Romagnano Sesia muniti di autobotte, sono intervenuti verso le 23.45 del 31/12 tra San Pietro Mosezzo e Cesto, per spegnere l’incendio che ha mandato in fumo circa 4000 rotoballe di fieno.

Anche se non sono ancora state chiarite le cause che hanno dato origine alle fiamme, le circostanze non possono che destare qualche sospetto. Visto il capodanno, che qualcuno abbia voluto chiudere l’anno con un gesto goliardico?

I Vigili del Fuoco, hanno lavorato per domare l’incendio propagatosi in un campo adiacente alla Cascina Carmelitana e dopo il completo spegnimento, si sono dedicati allo smassamento del materiale rimasto, al fine di evitare ulteriori focolai.