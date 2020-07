In occasione della Fiera d’Agosto di sabato e domenica, attenzione alla viabilità modificata

Dal Comando di Polizia Locale, l’elenco delle modifiche e restrizioni alla viabilità, in occasione della Fiera d’agosto prevista per sabato e domenica 1 e 2.08.2020.

In occasione della Fiera di Agosto che si svolgerà l’1 e il 2 agosto a Novara, il Comando di Polizia Locale comunica quanto segue :

– la Fiera si svolgerà nella tradizionale area di Largo Costituente, Piazza Martiri, Piazza Puccini, Via Rosselli, Via Coccia e Viale Turati con riduzione del numero dei posteggi da 272 a 185;

– aumento del distanziamento laterale dei posteggi da mt. 0,50 a mt. 1,00;

– previsione di corridoi di transito con percorso unidirezionale con ampiezza minima non inferiore a mt. 2,40 e mt. 3,40 con separatore se bidirezionale;

– perimetrazione dell’area con differenziazione percorsi di entrata e uscita; –

– posizionamento all’ingresso dei mercati di cartelli – in lingua italiana ed inglese – per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere;

– divieto di qualsiasi forma di assembramento;

Sono previste misure a carico degli ambulanti che parteciperanno alla fiera (pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; obbligo di mascherina, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro).

La circolazione e la sosta dei veicoli (pena la rimozione forzata) sono vietati nell´area di svolgimento della fiera stessa dalle ore 00.00 di sabato 01 agosto 2020 alle ore 07.00 di lunedì 03 agosto 2020 e precisamente nelle seguenti Vie e Piazze: Via F.lli Rosselli (tra Piazza Puccini e sino a Piazza Martiri), Piazza Martiri, Piazza Puccini, Via Coccia, Viale Turati, Largo Costituente. Pertanto la circolazione viabile lato sud sarà interrotta in Largo Bellini intersezione Via Solaroli e dal lato nord sarà interrotta in Largo Costituente all’altezza della Barriera Albertina. Si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

– veicoli provenienti da Via Marconi o Via Costa e diretti verso la zona Ospedale Maggiore: Largo Don Minzoni, Via Biglieri, Corso Torino, Via Rosmini, Viale Roma, V.le Verdi, L.go Bellini;

– veicoli provenienti da nord e diretti verso la zona Ospedale Maggiore: Piazza Cavour, Baluardo Partigiani, Baluardo LaMarmora, Baluardo d’Azeglio, Largo Bellini oppure Piazza Cavour, Baluardo Sella, Via XX Settembre, Largo Don Minzoni, Via Biglieri, Corso Torino, Via Rosmini, Viale Buonarroti, Viale Roma, Viale Verdi, Largo Bellini;

– veicoli provenienti da Sud e diretti verso la zona Mercato – Stazione : Baluardo D´Azeglio, Viale Buonarroti, Via Biglieri, Largo Don Minzoni, Viale Dante oppure viale Curtatone, Viale Ferrucci, Viale Manzoni.

Il servizio bus per sabato 1 e domenica 2 agosto è valido solo per le linee 1, 4, 6, 8:

– le Linee 1 – 6 – 8 provenienti da: Bicocca, Torrion Quartara, Via Ancona giunte all’incrocio Corso XXIII Marzo/ Viale Roma effettueranno la seguente deviazione: Viale Ferrucci – Largo San Quintino – Baluardo LaMarmora – Largo San Lorenzo – Via San Francesco d’Assisi – Stazione R.F.I. – indi percorso normale; • la Linea 6 direzione Torrion Quartara: percorso invariato; • la Linea 1 direzione Bicocca: giunta in Corso Garibaldi svolterà in Baluardo Partigiani – Baluardo LaMarmora – Corso XXIII Marzo indi percorso invariato;

– la Linea 8 direzione Via Ancona/Lumellogno: giunta in Corso Garibaldi svolterà in Baluardo Partigiani – Baluardo LaMarmora – Baluardo D’Azeglio – Viale Buonarroti – Viale Roma, percorso invariato

– le Linee 2 e 4, in direzione rispettivamente San Rocco e Pernate: giunte in Largo Don Minzoni proseguiranno in Viale Dante – Corso della Vittoria – Via San Francesco d’Assisi – Stazione indi percorso invariato

– la Linea 2 direzione Via Chinotto/Via Fara: giunta in Baluardo Massimo d’Azeglio all’intersezione con Largo Bellini, proseguirà su B.do M. d’Azeglio – V.le Buonarroti – Via Biglieri – Via A. Costa, indi percorso invariato

– la Linea 4 direzione Via Ancona: percorso invariato. • la Linea 5 in partenza da Via dell’Artigianato giunta in Corso Torino svolterà in Via Rosmini – Viale Roma – Viale Verdi – Largo Bellini – Via Solaroli indi percorso invariato. Direzione Via dell’Artigianato: percorso invariato. Tutte le fermate esistenti sul percorso interessato dalla deviazione, se richieste, verranno effettuate.

Saranno rese operative le seguenti fermate: la fermata in V.le Ferrucci al civico 2 in sostituzione della fermata esistente in C.so XXIII Marzo civico 1; la fermata in Baluardo Massimo d’Azeglio (intersezione con Largo Bellini); le fermate in Viale Buonarotti ai civici n. 9 e fronte civ. n. 8/c; le fermate scolastiche in Viale Dante.

Saranno, inoltre, istituite le seguenti fermate provvisorie: n. 2 fermate provvisorie in Via Rosmini con paline mobili posizionate rispettivamente ai civici 8/D e fronte civico 19 (ACI).