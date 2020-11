In tre anni dal 73° al 42° posto: Legambiente premia Novara nel rapporto Ecosistema Urbano 2020

La ricetta dell’Amministrazione Canelli passa dalla rigenerazione urbana, in un contesto di grande attenzione al tema della sostenibilità. L’esempio più concreto è il piano di piantumazione della città.

In un comunicato stampa, l’Amministrazione Comunale di Novara rende noto che la città, è passata dal 73° posto del 2018 al 55° del 2019 fino al 42° del 2020, nel 27° Rapporto di Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato ieri sulle pagine de “Il sole 24 ore”.

Novara rimane nelle prime 20 posizioni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sia per la percentuale di raccolta differenziata (73.9%) sia per la produzione pro-capite dei rifiuti (436.1 kg per abitante). Un dato che si attiene ai risultati conseguiti lo scorso anno senza considerare l’ulteriore incremento che si registra nel corso di quest’anno, pari al 74.02% come percentuale di differenziazione e 418 kg di produzione pro capite dei rifiuti.

Un salto in avanti anche nella gestione delle alberate in cui Novara è passata dal 40° posto del 2018 con un dato che dava 15.5 alberi per abitante all’11° di quest’anno con 33.8 alberi per abitante.

“In questi anni – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – abbiamo realizzato progetti di piantumazione che hanno portato ad incrementare in modo considerevole il patrimonio arboreo della città, andando non solo a compensare gli alberi abbattuti per problemi di sicurezza e di malattia delle piante stesse (rigidamente analizzate attraverso valutazioni tecniche), ma aumentandone radicalmente il numero anche attraverso interventi di rigenerazione urbana diventati un punto centrale e fondamentale nell’operato dell’amministrazione”.

Passi in avanti anche nella qualità dell’aria “anche se c’è ancora molto su cui lavorare. I risultati ottenuti – conclude il Sindaco – sono comunque frutto di una particolare e profonda attenzione al tema della sostenibilità unito all’avvio di azioni concrete. Ci stiamo dotando di strumenti di programmazione efficace per proseguire su tale percorso e, perché no, migliorare ulteriormente. In modo particolare, il piano di sostenibilità ambientale della città di Novara unitamente a quello della logistica sostenibile saranno ulteriori strumenti di rendicontazione oggettiva e certificata delle politiche messe in campo in questi anni”.