In via Poerio Basket College Novara rimette la palla in campo

A partire da lunedì 24 agosto, una nuova iniziativa dedicata a tutti i ragazzi che amano la palla a spicchi

Dal 24 al 30 agosto nella rinnovata nuova sede di via Poerio, Basket College Novara, convoca un nuovo stage dedicato a tutti i ragazzi che amano la palla a spicchi, riprenderemo le attività e “ritrovandoci tutti e perché no, con l’occasione, conoscersi per la prima volta” scrive la società novarese sulle proprie pagine social. Dalle 17 alle 19 un allenamento a cura dei preparatissimi allenatori College “per toglierci … tutte le ruggini di dosso di questa estate”.

L’iniziativa è aperta a tutti e per avere ulteriori informazioni con eventuali prenotazioni, Basket College Novara è contattabile sulla pagina facebook ufficiale oppure via mail [email protected] o telefonicamente al numero 346.782.93.57

https://www.facebook.com/collegenovaralalucciola/