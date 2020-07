In via Poerio c’è il Basket Camp di Basket College, sotto la guida di coach Giorgio Lazzarini

Da lunedì 13 al 17 luglio, proseguono le giornate di avviamento e potenziamento al basket secondo la formula del centro estivo, organizzate da Basket College, con la presenza del coach novarese Giorgio Lazzarini.

Solamente qualche settimana fa il campetto di via Poerio a Novara era praticamente inutilizzabile, oggi diventa un importante punto di riferimento per l’estate dei giovani novaresi, uniti dalla passione per il divertimento nel segno dello sport. Grazie infatti all’opera di volontari che hanno ripulito l’area, Basket College che ora ha in gestione l’area, ha mantenuto le promesse ed è partita con delle giornate di avviamento e potenziamento al basket, con la formula del #centroestivo.

L’iniziativa si chiama #BASKETCOLLEGESUMMERCITYCAMP e da lunedì prossimo 13 fino al 17 luglio, grazie alla cortese disponibilità di coach Giorgio Lazzarini, già assistent coach in serie A nella mitica Cimberio, organizza dalle 18,00 alle 20,00 un Camp Tecnico formativo dedicato ai ragazzi nati negli anni 2005 e 2006.

In queste ore per altro, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ha presentato formale richiesta al Governo, per consentire agli sport di contatto di ricominciare la normale attività, ma nel frattempo Basket College, ha attivato tutti i protocolli sanitari del caso, e dunque tutti i corsi si terranno nell’assoluto rispetto delle linee guida vigenti, garantendo la piena sicurezza dei partecipanti.

Per Info ed iscrizioni è possibile scrivere alla mail: [email protected] o via whatsapp al 3356441096