In viale Turati si è aperto l’Euromercato: 50 stand di gastronomia e artigianato provenienti da tutto il mondo

Ha preso il via oggi l’Euromercato con la collaborazione di Confesercenti, Atl e Camera di Commercio e il patrocinio del Comune di Novara: 50 stand di gastronomia e artigianato provenienti da 11 diversi Paesi europei ed extraeuropei. La fiera si svolge nell’area di viale Turati e rimarrà aperta fino a domenica 6 settembre.

“L’Euromercato – spiega l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni – è ormai un appuntamento fisso per la nostra città da tanti anni. Con coraggio e collaborazione, proponiamo anche quest’anno un evento spalmato su quattro giorni per dare la possibilità al pubblico di partecipare in sicurezza. Sono molti, normalmente, anche coloro che vengono da fuori Novara: per loro, sarà anche possibile una visita della città, del centro, dei suoi negozi e del nostro patrimonio culturale ed artistico. Gli organizzatori hanno peraltro messo in campo in maniera precisa e puntuale tutti gli accorgimenti e le misure di sicurezza e di igiene per prevenire il contagio”.