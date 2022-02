Incendio all’ex campo TAV: il coordinamento aiuti gestito dal Centro Servizi per il Territorio

Il CTS coordina la raccolta di beni in favore delle famiglie colpite dall’incendio, insieme alle associazioni: Sermais, Mani Operose, Gruppo Hesed Associazione solidale, Humanitas e City Angels.

Il Centro Servizi per il Territorio Novara VCO, a seguito dell’incendio sviluppatosi tra sabato 29 e domenica 30 gennaio all’ex campo Tav di via Alberto da Giussano a Novara, annuncia di sostenere le associazioni Sermais, Mani Operose, Gruppo Hesed Associazione solidale, Humanitas e City Angels, nella richiesta di raccolta di beni di prima necessità per far fronte alle esigenze delle famiglie coinvolte a vario titolo nell’accaduto.

“Non possiamo che unirci alle associazioni e cercare di sostenere, come di consueto, la loro preziosa opera di supporto – dice Daniele Giaime, Presidente del CST – ringraziamo tutti i cittadini che vorranno dare il loro contributo, presto andrò personalmente all’ex campo Tav, come volontario, prima di tutto”.

In particolare, il CTS ha pubblicato un apposito link che qui riportiamo ELENCO BENI NECESSARI, dove è descritto nel dettaglio il materiale di cui necessitano i risiedenti nei moduli danneggiati dalle fiamme.

Si tratta di una lista in continuo aggiornamento, stilata dai volontari che quotidianamente operano all’ex campo Tav in stretta collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Novara.

Il CTS fa anche sapere che “Visto il particolare momento e le difficoltà legate alla pandemia, chiediamo alle associazioni o ai cittadini desiderosi di dare il proprio contributo per l’assistenza alle persone coinvolte di attenersi a ciò che è indicato nella lista e di contattare il numero 351.529.52.08” al fine di controllare con l’operatore preposto che gli oggetti non siano già stati reperiti in precedenza e di accordarsi sulle modalità di consegna.

Fonte Ufficio Stampa Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO