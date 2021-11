Incetta di medaglie per la Libertas Nuoto Novara al Campionato Nazionale di Ravenna

Grande partecipazione alle gare di Ravenna dei portacolori del sodalizio presieduto da Renzo Bellomi. Conquistate 51 medaglie: 21 ori, 15 argenti e 15 bronzi valsi il secondo posto nella classifica generale per società.

Esordio stagionale con il botto per la squadra della Libertas Nuoto Novara che ha partecipato a pieno organico al 66° Campionato Italiano Libertas svoltasi per le varie categorie, specialità e distanze, a Ravenna dal 30 ottobre all’1 novembre scorsi. Cinquantuno podi complessivi, 21 vittorie ed il secondo posto nella classifica generale per società dietro la Rari Nantes Romagna certificano il successo della spedizione.

A conquistare uno o più titoli tricolori nell’ambito del Centro Nazionale Sportivo Libertas sono stati Pietro Colombo nei 200 misti Ragazzi 1° anno (poi argento nei 200 sl), Giorgia Crepaldi vittoriosa nei 100 rana e 200 misti Juniores, Simone Faeti nei 50 e 100 stile libero e 100 farfalla Juniores (anche secondo nei 200 misti), Valentina Franzè nei 100 rana Ragazzi e poi seconda nei 200 misti, Marco Muttini nei 100 dorso Assoluti, Angelica Piacentini nei 50 e 100 sl, 100 dorso e 200 misti Esordienti A, Matteo Rossini nei 100 sl Assoluti (poi argento nei 200 misti e 100 farfalla), Sara Sogno nei 50 e 100 sl, oltre che nei 100 farfalla Juniores. D’oro anche le staffette femminili 4×50 misti Juniores (in acqua Sara Sogno, Crepaldi G., Giudice, D’Amico) ed Esordienti A (in vasca Piacentini, Crepaldi Emma, Tosino, Gramuglia), ed in campo maschile la 4×50 sl Assoluti (di Barbè, Schiavo, Signorini, Danieli), le 4×50 misti Juniores (Rigazio, Vercellotti, Faeti, Zanellini) e Assoluti (Muttini, Moranda Alessio, Rossini, Segala Daniel).

Gli altri argenti portano la firma, nei 100 farfalla di Federico Andorno (Ragazzi 2° e 3° anno) anche bronzo nei 200 misti, Emma Crepaldi nei 100 rana Esordienti A, Anna Giudice nei 100 farfalla Juniores, Alessio Moranda due volte nei 50 e 100 sl Assoluti (ed in seguito bronzo nei 100 farfalla), Riccardo Rigazio nei 100 dorso e 200 misti Ragazzi 2° e 3° anno (a cui si aggiunge la terza piazza nei 200 sl), Andrea Zanellini nei 100 sl Juniores dove ha conquistato due bronzi nei 50 sl e nei 100 farfalla. Secondo tempo per la staffetta rosa 4×50 misti Assoluti composta da Leo-D’Angelo-Piantanida-Saronne e per la 4×50 mista Ragazzi maschile del quartetto Marco Gaviorno-Massa-Andorno-Danilo Moranda.

La collezione di bronzi è stata ultimata da Fabiana D’Angelo nei 100 dorso Assoluti, Aurora Di Maggio nei 100 dorso Ragazzi, Marco Gaviorno nei 100 rana Ragazzi 2° e 3° anno, Niccolò Serina nei 100 dorso e 200 misti Ragazzi 1° anno, Tommaso Vercellotti nei 100 rana e 200 misti Juniores a livello individuale. Terze anche le staffette femminili 4×50 sl Esordienti A di Crida-Perotti-Bottega-Radaelli, 4×50 sl Juniores di Franzè-Bevilacqua-Di Maggio-Bonanomi e la 4×50 sl Juniores maschile formata da Garoni-Ignat-Serina-Franzone.

Numerosissimi anche i piazzamenti in “top ten” anche tra coloro che non sono riusciti a salire sul podio a livello individuale.

Medaglie “di legno” e quarti posti per Martina Bevilacqua nei 100 rana Ragazzi (poi decima nei 200 misti), Rebecca Gramuglia nei 100 rana e nei 100 farfalla Es. A (poi decima nei 50 sl e nei 100 sl), Chiara Saronne nei 50 sl, 100 sl e 100 farfalla Assoluti) Diego Schiavo nei 100 rana Esordienti A anche sesto nei 200 misti. Quarta anche la staffetta maschile 4×50 sl Esordienti B dei frazionisti Ingrosso-Balocco-Gilardoni-Nicholas Segala.

Quinti nei 200 sl Jacopo Franzone (anche sesto nei 100 farfalla e decimo nei 100 sl Ragazzi 1° anno), Stefano Gaviorno nei 100 dorso (ed ottavo nei 200 misti) Ragazzi 2° e 3° anno, Danilo Moranda nei 200 sl Ragazzi 2° e 3° anno dove è giunto anche sesto nei 200 misti e nei 100 farfalla, Daniel Segala nei 100 stile e 100 farfalla Assoluti a cui ha aggiunto i sesti posti nei 50 sl e 200 misti, Martina Tosino (Es. A) nei 100 farfalla (ed anche nona nei 50 sl).

Sesto tempo per Valentina Lenaz (Es. B) nei 50 farfalla, Federico Massa (Ragazzi 2° e 3 ° anno) nei 100 rana e poi nona nei 200 misti e decimo nei 200 sl, Lucrezia Piantanida nei 100 farfalla Assoluti.



Settimi Matteo Federico Ignat (Ragazzi 1° anno) nei 100 rana e poi decimo nei 200 sl, Vittoria Leo nei 100 dorso Assoluti.

Ottavo tempo per Edoardo Azzalin (Ragazzi 2° e 3° anno) nei 100 farfalla, Ludovica D’Amico nei 200 misti Juniores, Maya Stanczyk (Es. B) nei 50 dorso e poi nona nei 50 rana.

Noni Silvia Perotti nei 200 misti Es. A, Fabiola Rossetti nei 100 dorso Assoluti, Alessio Signorini nei 100 farfalla Es. A (poi decimo nei 200 misti).

Decima piazza per la Juniores Svetlana Bonanomi nei 100 farfalla, l’Es. A Martina Bottega nei 100 dorso, l’Es. B Davide Ingrosso nei 50 dorso, Marco Orsina nei 100 farfalla Ragazzi 2° e 3° anno.

Alle gare di Ravenna hanno onorato i colori della Libertas Nuoto Novara anche Letizia Brichese (Assoluti), Elena Caputo (Juniores), Camilla Cepollina (Assoluti), Loris Danieli (Ragazzi 2° e 3° anno), Marina Floridi (Juniores), Alessandro Garoni (Ragazzi 2° e 3° anno), Francesca Leone (Assoluti), Giorgia Linetti (Assoluti), Boris Orsina (Juniores), Francesca Pivetta (Juniores), Clara Sogno (Assoluti), Sofia Sonato (Juniores), Alessio ed Aurora Testai (entrambi Es. B).

Fonte Ufficio Stampa Libertas Nuoto Novara