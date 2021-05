Incidente all’alba vicino Novara Est. Quasi incolume dopo lo schianto contro l’autoarticolato

A guardare le foto si penserebbe al peggio, ed invece se l’è cavata con ferite da codice giallo l’autista di un furgone, finito contro un camion all’alba sulla A4, nei pressi di Novara Est.

Personale del 118 e Vigili del Fuoco subito al lavoro questa mattina all’alba, per un incidente avvenuto sull’A4 nei pressi di Novara.

Poco prima delle 5.30 di questa mattina, dopo il casello di Novara Est in direzione Milano, quando un furgone è andato a sbattere violentemente contro un autoarticolato che lo precedeva.

Un tamponamento che poteva avere conseguenze tragiche, visto che la parte anteriore del furgone si è letteralmente infilata nella coda del pesante automezzo.

Sul posto, oltre al personale di Società Autostrade e Polizia Autostradale. si sono recati i sanitari del 118, ed una squadra del comando VVF di Novara con ausilio di autogru.

Per fortuna, l’autista del furgone trasportato in ospedale, ha riportato solo ferite da codice giallo. I Vigili del Fuoco hanno poi proceduto a rimuovere i mezzi rimettendo in sicurezza la carreggiata.

Non è stato segnalato essun problema particolare al traffico.

Fonte Comando Centrale Vigili del Fuoco Novara; Ufficio Stampa 118