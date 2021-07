Individuare i bocconi avvelenati: da Belluno arriva un cane appositamente addestrato

Provincia e Comune di Novara, si avvarranno della collaborazione con la Polizia e il Nucleo cinofilo della Provincia di Belluno.

Gli ultimi gravi episodi avvenuti in alcune aree di passeggio e sgambamento cani, con l’avvelenamento di uno di essi, ha spinto le amministrazioni del capoluogo e della Provincia di Novara, ad adottare consoni provvedimenti conseguenti. Le ultime segnalazioni dei cittadini, relativamente alla presenza di bocconi avvelenati rinvenuti nel parco di viale Buonarroti, hanno poi accelerato l’urgenza.

Per questo entrerà ora in azione, l’infallibile olfatto di un cane antiveleno, con l’interesse del consigliere provinciale Bricco, che ha personalmente interagito con l’Amministrazione comunaledi Novara.

“Come avevamo anticipato – spiega l’assessore alla Sicurezza del Comune Luca Piantanida – stiamo mettendo in campo una serie di iniziative volte a tutelare i cani che con i loro padroni frequentano i parchi della città. Episodi come quello accaduto in viale Buonarroti sono inaccettabili e folli”.

Si tratta di cani addestrati appositamente per riconoscere le esche avvelenate.

“La Provincia di Novara è lieta di poter contribuire a un’azione di prevenzione e di lotta rispetto ad azioni irresponsabili e criminose – aggiunge il consigliere Andrea Bricco – Dopo il grave incidente avvenuto negli scorsi giorni in viale Buonarroti a Novara, abbiamo pensato di mettere a disposizione le nostre competenze e i nostri contatti: da anni, infatti, collaboriamo con la Polizia e il Nucleo cinofilo della Provincia di Belluno, con il quale alcuni nostri agenti hanno tra l’altro appena concluso un corso di formazione per conduttori di cani da destinare all’individuazione della fauna selvatica. Con i colleghi bellunesi ci siamo confrontati sulle diverse attività svolte dal Nucleo e siamo venuti a conoscenza dell’utilizzo di cani per la ricerca di veleno e abbiamo pensato di mettere questa risorsa a disposizione dei colleghi del Comune di Novara per compiere una ricerca mirata. Nelle prossime settimane il Nucleo cinofilo bellunese sarà quindi nel capoluogo con un cane per compiere le verifiche in diversi parchi e aree verdi cittadini. Siamo soddisfatti del clima di collaborazione che si è instaurato tra i tre Enti e che ci consentirà di garantire sicurezza agli animali e ai cittadini”.

Il Comune si è comunque parallelamente attivato, per il contrasto di questo grave problema “Anche per tagli dell’erba accurati e continuativi, controlli costanti nelle aree di sgambamento con gli agenti della Polizia locale anche in borghese, bonifiche delle aree – conclude Luca Piantanida – contando sempre sulla collaborazione dei cittadini che è essenziale per debellare questo fenomeno”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara