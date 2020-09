Individuato ed arrestato dalla Polizia anche il terzo rapinatore del Punto Snai

Gli agenti della Polizia di Stato di Novara Sezione Antirapine della Squadra Mobile hanno individuato a Milano ed arrestato, D.M. 37Enne il terzo rapinatore della banda protagonista del furto di via San Francesco a Novara nell’ottobre 2019.

E’ un 37enne il terzo rapinatore della banda che il 19 ottobre 2019 ha rapinato il Punto Snai di via San Francesco a Novara, portando via 13 mila euro. L’uomo (D.M. queste le iniziali) è stato fermato a Milano l’8 settembre scorso, a seguito di una complessa e tempestiva indagine condotta dalla Squadra Mobile di Novara e coordinata dalla Procura di Novara, ed indagato in stato di libertà per i reati di rapina a mano armata, porto abusivo di armi, lesioni aggravate e ricettazione.

L’arresto è stato effettuato in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale delle Libertà e del Riesame di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Novara.

Sono stati dunque assicurati alla giustizia tutti i componenti dell’assalto alla sala scommesse, fatto che aveva scosso la città di Novara e nel quale uno dei rapinatori aveva esploso due colpi di arma da fuoco che avevano attinto, per fortuna non gravemente, due avventori.