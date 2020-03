Ingresso unico all’Ospedale Maggiore da Largo Bellini, con misurazione della febbre per tutti

Nuove disposizioni presso l’azienda ospedaliero-universitaria di Novara a partire dal 10 marzo, per razionalizzare gli accessi in funzione di un maggiore controllo preventivo contro la diffusione del Coronavirus.

In applicazione delle disposizioni regionali, l’azienda ospedaliero-universitaria ha deciso di razionalizzare, a partire da domani, 10 marzo, gli accessi all’ospedale, in modo da facilitare le misure di prevenzione.

Per quanto riguarda la sede centrale, l’unico accesso, sia pedonale che dei veicoli, sarà quello di largo Bellini, che sarà aperto dalle 5,30 alle 22. E’ prevista una postazione per la misurazione della temperatura per i pedoni e un’altra per i conducenti e i passeggeri dei veicoli, poco oltre l’ingresso.

In via Solaroli resterà aperto l’ingresso per i mezzi dei fornitori, anch’esso presidiato, ma sarà assolutamente vietato l’accesso dei pedoni.

Dopo le 22 e fino alle 5,30 sarà aperto sul Baluardo Massimo D’Azeglio il varco ai piedi della rampa del Pronto soccorso solo per consentire l’ingresso alle ambulanze e ai mezzi che trasportano pazienti verso la tenda del pre-triage. Sarà chiuso anche l’accesso dal baluardo all’Unità coronarica. L’accesso delle ambulanze al Pronto soccorso (“camera calda”) rimane comunque quello previsto dal Baluardo d’Azeglio.

Alla sede di viale Piazza d’Armi rimarrà aperta solo la porta carraia anche per i pedoni, presidiata da appositi addetti per la misurazione della temperatura, dalle 5,30 alle 21,30. Saranno chiusi tutti gli accessi da corso XXIII Marzo.

Con lo stesso orario resterà aperta la sola porta carraia della sede di Galliate, anch’essa presidiata per la misurazione della temperatura. Chiusi il passaggio pedonale.