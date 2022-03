Iniziativa di raccolta materiale: Ucraina chiama, Borgomanero risponde

Le associazioni Mamre e Compagni di volo, insieme al collegio Don Bosco e alla comunità ucraina di Borgomanero, stanno raccogliendo vestiario e materiale per la popolazione

Le associazioni Mamre e Compagni di volo, insieme al collegio Don Bosco e alla comunità ucraina di Borgomanero, stanno raccogliendo giacconi, vestiti pesanti, intimo per uomo, sacchi a pelo, antinfiammatori, garze, bende, disinfettanti e scarponi invernali da inviare in Ucraina. Il materiale, se possibile, va consegnato alla casa di accoglienza Piccolo Bartolomeo con sede in via Ignazio Fornara 35, frazione Santo Stefano di Borgomanero, giovedì 3 marzo dalle 8.30 alle 13. In alternativa all’Istituto Salesiano di viale Dante. “Tutto – spiega il presidente di Mamre Mario Metti – verrà portato direttamente da amici ucraini nel loro Paese. Con l’aiuto di don Rino Pistellato, che è stato direttore del Don Bosco e ispettore dei Salesiani in Ucraina, stiamo organizzando per venerdì prossimo un viaggio in Slovacchia vicino al confine con l’Ucraina dove l’attuale ispettore dei Salesiani sta in queste ore trasferendo, per metterli in sicurezza, sessanta bambini e ragazzi che hanno perso i genitori. Vivevano in un orfanotrofio gestito dai Salesiani”.