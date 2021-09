Intubato al bar di piazza Gramsci, 70enne muore soffocato da qualcosa che ha ingerito, inutili i soccorsi

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il soffocamento, avvenuto in tarda mattinata al Cafè Dori in pieno centro a Novara

Stava consumando la sua ordinazione tranquillo al bar, quando ha iniziato a dare evidenti segnali di soffocamento, fino al tragico epilogo. La tragedia è accaduta in tarda mattinata al Cafè Dori, in piazza Antonio Gramsci a Novara, dove l’uomo si era recato in orario di aperitivo.

Non è ancora chiaro cosa abbia ingerito, tanto meno la ricostruzione dell’accaduto, fatto sta che sia i primi soccorritori intervenuti nell’immediatezza del fatto, che poi i sanitari del 118, accorsi sul posto con due ambulanze; non sono riusciti ad evitare il peggio. Lo sfortunato è stato anche intubato sul posto, manovra anch’essa risultata vana.