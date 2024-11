JUDO JU JITSU NOVARA: INTENSO WEEKEND

Novara – Splendido week end per i nostri ragazzi del JUDO e del JU JITSU. Sabato 16 Novembre i ragazzi del JU JITSU, accompagnati da Giuseppe e dal nostro Presidente Mauro, hanno disputato il Trofeo Alberto Alunni a Foligno (PG). Maya Navoni ha dominato la categoria vincendo tutti gli incontri per full ippon aggiudicandosi il primo posto nella categoria U18 -63kg, eccellente risultato anche per Alessandro Pasotti che, cedendo solo in finale, ha conquistato il secondo posto nella categoria U18 -77Kg, Aaron Barbaglia si è invece aggiudicato il terzo posto nella categoria U16 -62kg.

Domenica 17 Novembre all’insegna del JUDO per i nostri ragazzi. Pietro Mairate (foto), accompagnato dal nostro Vicepresidente Alessandro, ha partecipato al Trofeo Italia di Roncadelle (BS), dopo aver vinto brillantemente 3 incontri si è dovuto fermare ai quarti finale; ha ottenuto così il 9° posto nella catagoria ES-B -55kg, è un ottimo risultato considerato l’enorme tabellone di ben 70 atleti.

Giornata impegnativa anche i nostri Cadetti che, accompagnati da Giuseppe hanno partecipato a Leinì (TO) all’allenamento con la Campionessa Olimpica Alice Bellandi: Aaron Barbaglia, Maya Navoni, Alessandro Pasotti e Ambra Placentino.