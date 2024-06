L’8 E 9 GIUGNO A BORGO TICINO FA TAPPA IL CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MINIMOTO

Borgo Ticino – Minimoto a Borgo Ticino. Il MC TTN Racing Club di Novara ospita per la prima volta sul territorio piemontese la 2ª tappa del Campionato italiano velocità Minimoto, campionato dove si sono formati gli attuali campioni del mondo moto GP. L’evento, molto atteso, è in programma l’8 e 9 giugno prossimi presso l’impianto di Borgo Ticino, sulla pista Azzurra, presente sin dagli anni Sessanta. Il novarese Alessandro De Gregori, presidente del Moto club TTN Racing e organizzatore, commenta così: “E’ una grande soddisfazione poter ospitare in Piemonte questa manifestazione sportiva che porterà ricadute positive sul territorio e permetterà di far conoscere il Novarese a persone che arriveranno da ogni parte d’Italia e anche dall’estero per partecipare a questo campionato. Ma l’attenzione – rimarca De Gregori – si concentrerà anche su attività di contorno, che noi riteniamo altrettanto importanti e significative, quali per esempio i corsi di educazione stradale”. Sabato 8 giugno a Borgo Ticino ci sarà la possibilità di mettere in bici o su scooter bambini e adolescenti, mentre il giorno è in programma il corso Hobby sport. Ci si potrà prenotare per provare una minimoto. Il requisito minimo è avere 6 anni e saper già andare in bici. “Ci auguriamo una giornata di sole e soprattutto un folto pubblico – conclude De Gregori – per premiare gli sforzi di noi organizzatori”.

