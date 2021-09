La 15enne motocrossista Martina Lilla non ce l’ha fatta, Armeno ed il Cusio sconvolti dal dolore

La giovanissima studentessa di Armeno, alla guida della sua moto, si è scontrata con il trattore condotto dal padre. Rianimata lungamente sul posto è spirata poi in serata all’Ospedale Maggiore di Novara.

La comunità di Armeno e tutto il Cusio, sconvolti dalla tragica notizia giunta in serata, della morta di Martina Lilla. La 15enne di Armeno, nel pomeriggio era alla guida della sua moto, quando si è scontrata contro il trattore condotto dal padre. Non sono ancora chiare le circostanze del tragico incidente, probabilmente avvenuto nei pressi della proprietà di famiglia lungo la sp 42.

Da alcune testimonianze raccolte, sembrerebbe che il carico di legna trasportato dal mezzo, si sia poi riversato sul corpo inerme della giovane, in conseguenza dello scontro.

A soccorrerla è arrivato anche un elicottero del 118. Dopo averla liberata dalla massa legnosa, i sanitari hanno operato quasi trequarti d’ora per rianimarla e stabilizzarla. Ricoverata poi nei reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Novara in condizioni estremamente critiche, Martina ha cessato di vivere in serata, gettando nello sconforto familiari ed amici, nonché tanti, tantissimi ragazzini che la conoscevano ed ora la ricordano con decine di messaggi, per la sua passione per il motocross e la sua contagiosa solarità.

Martina Lilla frequentava il secondo anno di grafica pubblicitaria all’Istituto Contardo Ferrini di Verbania. Oltre ai genitori, lascia una sorellina più piccola.