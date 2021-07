La Covisoc respinge l’iscrizione del Novara calcio: 7 giorni per evitare l’esclusione

Entro il 13 giugno la società azzurra può cercare di rimediare, poi giovedì 15 il Consiglio Federale emetterà in giudizio definitivo. Il rischio è l’esclusione dal campionato.

Quella che inizialmente sembrava l’ennesima voce dissonante, nel corso della giornata ha preso corpo, rimbalzando fra le redazioni, quindi detonando nella tarda serata dell’8 giugno: la Covisoc ha respinto l’iscrizione del Novara calcio alla serie C. Entro il prossimo 13 giugno, la società potrà opporre le proprie considerazioni e prendere eventuali contromisure, poi il 15 giugno il Consiglio Federale esaminerà la pratica e metterà la parola definitiva. Inutile nascondersi, c’è il rischio che il Novara calcio resti al palo, con tutte le conseguenze immaginabili che seguirebbero.

Cosa viene contestato a Pavanati & Co? Molto probabilmente la compensazione fra i crediti d’imposta vantati ed il saldo debitorio rispetto alle tasse arretrate.

Una questione tutta burocratica d’interpretazione delle norme fiscali, che ci rimanda a qualche anno fa, quando un credito Iva del Gruppo Policlinico di Monza, venne usato da De Salvo, per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, che per l’Agenzia delle Entrate è accettata e legittima, ma che la Federazione non ha avallato già allora e ribadito adesso. Contestazione identica e penalizzazione che rischiò di vanificare la corsa promozione del Novara guidato Mimmo Toscano. Solo la restituzione di parte dei punti, arrivata nel finale della stagione 2014-2015, consentì agli azzurri di ritrovare la B.

Una lezione che evidentemente non è servita, a meno che De Salvo non sapesse ciò che faceva il socio di maggioranza, altrimenti davvero non si spiega come si sia potuto nuovamente incorrere nello stesso inghippo. Se è pur vero infatti che la legislazione ordinaria fiscale consente la compensazione, la Federazione non l’ha mai riconosciuta per la fiscalità delle società sportive, ed in questi casi, un ricorso ordinario, avrebbe come effetto una vittoria di Pirro, che non restituirebbe nulla sul piano delle normative sportive.

La società al momento non si pronuncia, attende di capire meglio quali siano le questioni contestate, per cui non è dato sapere quali decisioni verranno adottate, per evitare un’esclusione dal campionato, che probabilmente segnerebbe la fine del Novara calcio nato nel 1908.