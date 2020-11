La Croce Rossa ha montato al Maggiore, una tenda per dare sfogo ai picchi d’affluenza del Pronto Soccorso

La Croce Rossa ha montato una tenda per dare sfogo ai picchi d’affluenza al Pronto Soccorso del Maggiore

La struttura è stata donata dalla Croce Rossa Italiana ed è stata realizzata nell’area del Pronto Soccorso del Maggiore.

Per togliere un po’ di pressione al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Novara, questa mattina il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, ha installato una propria tenda proprio nei pressi del primo soccorso. La nuova struttura fungerà da area di decompressione, nel caso di affluenza massiccia, come accaduto la scorsa settimana, quando il Pronto Soccorso ha dovuto chiudere per alcune ore.

Nella foto inviataci dall’Aziensa Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità, sono presenti all’apertura della struttura: il sindaco Alessandro Canelli; il responsabile del Pronto soccorso (nonché rettore dell’Upo) Giancarlo Avanzi; il presidente del Comitato provinciale Cri Paolo Pellizzari con due volontari; il Direttore generale dell’Aou Mario Minola.