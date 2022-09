La GdF arresta due corrieri della droga e sequestra 2 kg di hashish

Fermo poi convalidato dal Giudice presso il Tribunale di Novara, per i reati di “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, aggravato dal possesso di arma da taglio.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Borgomanero, nell’ambito di una più ampia attività di monitoraggio del territorio volta a reprimere i traffici illeciti, ha arrestato in flagranza di reato due soggetti c.d. “corrieri della droga”, procedendo al sequestro di due chilogrammi di hashish e di un coltello a serramanico.

A seguito di una preliminare analisi condotta dalle Fiamme Gialle di Borgomanero e dall’intensificazione dei controlli su strada, veniva individuata un’autovettura di grossa cilindrata con a bordo un soggetto di origine spagnola e uno di origine nord-africana. Durante le operazioni di controllo, i militari operanti, insospettiti dalla reticenza e dal nervosismo degli occupanti l’autovettura, eseguivano un’accurata perquisizione del mezzo rinvenendo e sequestrando nr. 4 pacchetti, sottovuoto e completamente avvolti da nastro adesivo rinforzato e pellicola trasparente, che celavano al loro interno nr. 20 panetti per un quantitativo complessivo di 2 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish e un coltello a serramanico con lama di quasi 10 cm.

Poiché ritenuti sussistenti i presupposti, i militari operanti hanno proceduto all’arresto – poi convalidato dal Giudice presso il Tribunale di Novara – per i reati di “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, aggravato dal possesso di arma da taglio.

L’azione di servizio svolta dalla Guardia di Finanza di Borgomanero si pone in prima linea nel contrasto ad ogni forma di illecito, impedendo – così – che tale ingente quantitativo di sostanza stupefacente giungesse nelle piazze di spaccio della zona, fruttando un provento illecito di circa 20.000 euro. Tale operazione di servizio testimonia, inoltre, l’impegno delle Fiamme Gialle per la tutela della salute dei cittadini, soprattutto di giovane età, spesso presi di mira dai pusher per la cessione di sostanza stupefacente.

