La Igor cade a Busto in tre set

Novara – Si ferma a sei vittorie consecutive la striscia positiva per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che cade a Busto Arsizio in tre set, complice una prestazione generale sottotono e una grandissima prova delle padrone di casa dell’UYBA di Enrico Barbolini.

Busto in campo con Obossa opposta a Boldini, Van Avermaet e Sartori al centro, Kunzler e Piva in banda e Pelloni libero; Novara con Mims opposta a Bosio, Squarcini e Aleksic centrali, Ishikawa e Alsmeier schiacciatrici e De Nardi libero.

Novara parte forte sul turno in battuta di Bosio (1-5, ace), Mims sbaglia (3-5) ma recupera a muro (4-7) mentre Kunzler con due punti in fila, complici le tante difese biancorosse, fa 7-7. Novara non trova la quadra in attacco ma rimane in gioco fino all’11-11, poi Boldini e Piva fan scappare Busto sul +4 (15-11) mentre Bernardi ferma il gioco invano. Kunzler tiene le distanze (19-14), Bernardi cambia diagonale ma Obossa allunga ancora in diagonale (21-15) e Piva conquista il set point con l’attacco del 24-17. Chiude ancora lei, per il 25-17.

Aleksic mura Piva e fa 3-5 in apertura di secondo set, Alsmeier in pipe conquista il massimo vantaggio (3-6) ma Squarcini spara out il pallone del 7-7 e poi manda in rete l’11-9 mentre Bernardi ferma il gioco e mand in campo Tolok. Busto fa la differenza in difesa, Ishikawa spara out (13-10) ma recupera in diagonale per il 15-15, cui segue un muro di Boldini (17-15) e una diagonale di Kunzler per il 19-16. L’inerzia scivola via, Tolok non si arrende (22-20) ma l’ace di Obossa vale il set point (24-20) e Piva fa 25-21 in parallela.

Novara con Tolok in sestetto, Busto scappa subito 7-4 con due diagonali a segno di Kunzler, Novara ci prova con la solita Tolok mentre Bernardi prova a cambiare interpreti inserendo prima Bartolucci e poi Villani. Le azzurre rientrano 11-10 con Squarcini, Obossa in battuta fa il vuoto (16-10) e Novara molla di colpo: Kunzler in pallonetto scappa via 20-11, poi firma il 24-14 in maniout. E’ ancora lei a sigillare la partita con l’ace del 25-14 che chiude i conti.

Francesca Bosio (regista Igor Gorgonzola Novara): “Il rammarico più grande è non aver lottato: ci può stare non riuscire a esprimere la propria miglior pallavolo ma non ci sta l’arrendevolezza con cui abbiamo affrontato la partita, è un qualcosa su cui dovremo riflettere bene affinché non accada di nuovo. Complimenti a Busto per la partita, noi abbiamo il dovere di ripartire subito”.

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17, 25-21, 25-14)

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Piva 19, Olaya ne, Van Avermaet 2, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 5, Obossa 7, Frosini ne, Kunzler 16, Boldini 5, Scola, Van Der Pjl (L) ne. All. Barbolini.

Igor Gorgonzola Novara: Villani 1, Bosio 1, Bartolucci, De Nardi (L), Fersino ne, Alsmeier 10, Ishikawa 5, Mims 3, Orthmann ne, Aleksic 3, Mazej (L) ne, Mazzaro ne, Tolok 7, Squarcini 2. All. Bernardi.