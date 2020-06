La Juve Under 23 vince la Coppa Italia e fa un favore potenziale anche al Novara calcio

I bianconeri di Pecchia si aggiudicano la finale iridata contro la Ternana e questo significa che la vincente del 1° turno play-off fra Novara e Albinoleffe, accede direttamente alla fase nazionale saltando la trasferta di Pontedera.

Sul campo neutro del Manuzzi a Cesena, la Juventus Under 23 conquista la Coppa Italia di serie C sconfiggendo per 2-1 la Ternana dell’ex Novara Gallo. Alla rete umbra in avvio di Mammarella su punizione al 5′, i bianconeri di mister Pecchia hanno risposto già nel primo tempo con Brunori su rigore al 10′ e con Rafia allo scadere su respinta corta del portiere dopo una bella conclusione di Ettore Marchi. Una bella soddisfazione per i piemontesi che fanno felice anche il Novara calcio, che in caso di passaggio del 1° turno play-off martedì 30 giugno al Piola contro l’Albiloleffe (vittoria o pareggio al termine dei 90 minuti qualificherebbe gli azzurri), avrebbero l’accesso diretto alla fase nazionale degli spareggi promozione, saltando la trasferta di Pontedera del 2° turno, vista la rinuncia ai play-off dei toscani.