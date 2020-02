La luce di Kobe Bryant illumina la Cupola di giallo-viola. L’omaggio di Novara al campione NBA

Dalla proposta di Basket College Novara La Lucciola, è nata l’idea sposta dall’Amministrazione Canelli di illuminare la Cupola di San Gaudenzio dei colori dei Lakers la squadra del campione NBA Kobe Bryant recentemente scomparso in un incidente di volo insieme alla figlia Gigi.

A partire da questa sera, il verde e viola illuminerà il cielo della città in onore di Kobe Bryant. L’iniziativa sposata dall’amministrazione Comunale è partita dal direttivo di Basket College Novara La Lucciola, che per ricordare il grande campione NBA recentemente scomparso, ha pensato al principale simbolo della città. “Con grande onore ed emozione Basket College Novara La Lucciola informa dell’iniziativa, tutti gli appassionati di pallacanestro e tutti quanti hanno vissuto insieme a noi con grande emozione il dramma della scomparsa di Kobe Bryant, sua figlia Gigi e le altre sette vittime dell’incidente aereo negli Stati Uniti” scrive in un comunicato la società cestistica novarese, nel ringraziare l’amministrazione Comunale per aver accolto la richiesta “la Cupola di S. Gaudenzio verrà illuminata nei colori di Giallo e di Viola in onore delle vittime del drammatico incidente aereo del 26 gennaio scorso”. Un fatto che ha scosso l’intera comunità del basket come pure la gente comune, questo ben al di la della notorietà del campione perché “Bryant è cresciuto in Italia e quindi italiano di formazione non soltanto cestistica come ricordato in un recente intervento del Presidente della Repubblica – ha commenta il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte – avendo un’eco in tutto il mondo, tanto da far sorgere in ogni città spontanei eventi celebrativi, in memoria, di ampia portata e naturalmente, di grande emozione anche nel nostro Paese”. Molte le iniziative disposte questa settimana dalla Federazione Italiana Pallacanestro per ricordare quello che da molti viene definito il più grande campione di sempre “esempio ideale dei giovani che credono nel duro lavoro dello sport come affermazione di vita, non soltanto sportiva. Da qui l’idea – ha proseguito il presidente Delconte – come già accaduto per altri monumenti in tutto il mondo, vedasi ad esempio l’Empire State Building di New York, abbiamo trasmesso al Sindaco Alessandro Canelli ed all’Assessore allo Sport Marina Chiarelli una nostra accorata richiesta affinché si potesse illuminare di Giallo e Viola (il colore dei Los Angeles Lakers squadra in cui il Campione ha militato per 20 anni di fila) la nostra Cupola di S. Gaudenzio nella memoria di Kobe Bryant e delle altre otto vittime“. Iniziativa di College Basket che ha raccolto l’assenso ed il sostegno anche del Presidente Regionale FIP Gianpaolo Mastromarco.

Da questa sera dunque (lunedì 03 febbraio) in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Sportivo Piemontese, la Cupola di S. Gaudenzio verrà illuminata di Giallo e di Viola. “Riteniamo, modestamente – ha concluso Delconte – che l’impagabile quanto suggestivo spettacolo di illuminare la splendida Cupola Antonelliana di Giallo e di Viola, oltre a creare grandissimo motivo di celebrazione in memoria delle vittime, inserirà di diritto Novara tra le Città di tutto il mondo maggiormente sensibili ai valori umani e sportivi, valori che Kobe Bryant ha sempre rappresentato”.