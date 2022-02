La magia di Gonzalez riprende il Bra, dopo 8 vittorie consecutive finisce 1-1

In svantaggio nel primo tempo, la squadra di Marchionni recupera ad inizio di ripresa grazie ad un sinistro del suo uomo simbolo

Dopo la parentesi condita di non poche difficoltà contro l’Imperia, mister Marchionni torna all’artiglieria pesante, con Vuthaj e Alfiero insieme, supportati da Gonzalez sulla trequarti. Al centro della difesa torna Bergamelli, mentre Agostinone viene preferito a Pagliai.

Non ci vuole molto per capire che le consuete scorribande laterali, non saranno così semplici. Il campo decisamente più stretto rispetto al Piola e le chiusure preventive orchestrate da mister Floris, limitano molto, soprattutto le discese di Paglino. Più a suo agio Di Masi a sinisra, anche perchè prova anche a venire dentro il campo, cercando lo scambio al limite con le punte.

La partita si complica alquanto, quando un Bra già votato a non lasciare spazi, trova il vantaggio al 25′ con Pavesi, bravo a sfruttare una dormita difensiva a seguito di rimessa laterale, trovando un sinistro d’esterno arrotatissimo che indovina l’angolino lontano alla destra di Desjanrdins.

Il vantaggio galvanizza ad una maggiore tignosa resistenza, mentre fra gli azzurri comincia a serpeggiare anche un certo nervosismo, ne fanno le spese Di Masi, Alfiero ed anche Vuthaj, che con questo giallo salta la partita di domenica contro la Lavagnese. Il primo tempo si chiude con tanto sterile possesso azzurro, ma zero tiri in porta.

Ci pensa la classe di Gonzalez a rimettere in carreggiata le cose. L’argentino dopo 6′ dalla ripresa del gioco, disegna col suo magico sinistro, una parabola meravigliosa dai 20 metri, che si spegne sotto l’incrocio.

Trovato il pareggio, gli azzurri giocano un po’ meglio, costruendo anche diverse occasioni potenziali e la partita si fa guardare, anche per merito di un Bra che trovando spazio, riesce comunque a pungere nelle ripartenze.

Dal 75′ una girandola di cambi, con Marchionni che toglie uno dopo l’altro Gonzalez, Agostinone, Vaccari e Alfiero, per Pereira, Vimercati e Laaribi, poi a 5′ dalla fine, dentro anche Pagliai per Di Masi.

A parte qualche buona iniziativa di Pereira, le sostituzioni non sortiscono un grande effetto, bisogna invece riconoscere, che i giovani attaccanti del Bra, tengono sempre in apprensione la difesa azzurra.

Le due squadre ci provano comunque fino alla fine, senza riuscire a creare però ulteriori opportunità e l’1-1 finale, sembra proprio il risultato più giusto. Per gli azzurri pesano le ammonizioni per Vuthaj, Laaribi e Paglino che non saranno disponibili con il Ligorna.

La Cronaca

10′ Tiro alto dal limite di Tuzza.

11′ Vuthaj alza il gomito a protezione della palla e colpisce Tos. Giallo inevitabile che lo porta all’automatica squalifica.

12′ Ottimo lancio di Di Masi per Gonzalez, che potrebbe e dovrebbe servire il liberissimo Vuthaj, ma prosegue e prova a rientrare sul mancino, perdendo la prima grande opportunità.

25′ Bra in vantaggio a seguito di rimessa laterale. Evidente dormita difensiva e palla che rimane disponibile a Pavesi che calcia al volo con un esterno sinistro non irresistibile ma precisissimo, che finisce per infilare l’angolino lontano dalla portata di Desjardins.

49′ Corner di Gonzalez e tocco di Alfiero, parato sulla linea da Tunno. Sembra di testa ma per l’arbitro è fallo di mano ed ammonisce l’ex di turno.

6′ Ripresa che si apre con l’immediato pareggio azzurro, grazie ad una autentica perla di Gonzalez, che dai 20 metri disegna una parabola col sinistro che si spegne sotto l’incrocio.

17′ Pablo porta palla, sterza e inbuca bene per Paglino che può crossare dentro per Vuthaj e Alfiero appostato sul secondo palo. La palla però è troppo lunga ed attraversa tutta l’area piccola.

19′ Gran conclusione dal limite di Ferla, deviata per caso con la schiena da un difensore in corner

20′ Paglino ha spazio ed avanza in posizione centrale ma una volta al limite, calcia centralmente.

33′ Brividi per un retro passaggio di testa di Paglino con Desjardins spiazzato e palla che rimbalza sulla linea, con Agostinone che rinvia lontano.

Il Tabellino

BRA: 1 Tunno, 2 Magnaldi, 5 Tos (VC), 7 Ferla, 8 Tuzza, 9 Pavesi (75′ 21 Marchisone), 10 Quitadamo, 11 Bongiovanni, 13 Marchetti, 17 Capellupo (C), 23 Diaqoune

A disposizione: 12 Coria, 4 Rossi, 14 Di Benedetto, 15 Doda, 18 Mirabelli, 19 Cartarrasa, 20 Masawoud, 25 Barbero

Allenatore: Roberto Floris

NOVARA: 36 Desjardins, 3 Bergamelli (VC), 4 Di Munno, 6 Di Masi (85′ 2 Pagliai), 9 Vuthaj, 13 Agostinone (79′ 14 Vimercati), 18 Alfiero (79′ 24 Laaribi), 19 Gonzalez (C) (75′ 23 Pereira), 28 Vaccari (79′ 10 Capano), 32 Paglino, 35 Amoabeng

A disposizione: 1 Raspa, 5 Bonaccorsi, 16 Rocchetti, 27 Gyimah

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Angelo Tomasi di Lecce

Assistenti: Sigg. Lorenzo Riganò di Chiari e Vito Licari di Marsala

Marcatori: 25′ Pavesi (B), 51′ Gonzalez (N)

Ammonizioni: 10′ Vuthaj (N), 36′ Marchetti (B), 36′ Di Masi (N), 45’+4′ Alfiero (N), 88′ Laaribi (N), 88′ Capellupo (B)

Calci d’angolo: Bra 1 – Novara 4

Recupero: 4’pt | 5’st