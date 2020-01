La pediatria avrà il nuovo respiratore. Dai Rullo l’incasso più il resto della somma necessaria

Nel corso di una cena conviviale seguita alla partita Novara-Monza, la nuova proprietà del Novara calcio ha garantito che colmerà la somma oltre l’incasso di 12 mila euro, per l’acquisto del respiratore portatile utile al reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Maggiore.

“Non so che dire, sono stupito e sinceramente grato alla famiglia Rullo” così Mario Minola, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, domenica sera a Novarello, in occasione della cena seguita alla partita Novara-Monza, dove la nuova proprietà ha voluto incontrare istituzioni e sponsors del territorio, annunciando di aver raccolto quasi 12 mila euro dalla vendita di 6362 biglietti. L’incasso devoluto al reparto di Pediatria, non sarebbe comunque stato sufficiente ad acquistare il respiratore portatile destinato alla terapia intensiva neonatale, ma i nuovi dirigenti azzurri tutti presenti alla serata, oltre ad aver promosso l’iniziativa benefica ad aver destinato tutti i proventi del match, hanno annunciato di voler colmare la quota mancante all’acquisto dell’importante macchinario sanitario, che servirà a trasportare i piccoli pazienti dal reparto neonatale a quello di diagnostica ad effettuare le risonanze magnetiche in assoluta sicurezza. “E’ vero, il respiratore ha un costo intorno alle 30 mila euro – conferma Minola – ed il contributo non sarebbe bastato, avremmo dunque dovuto trovare il resto dei fondi, questo ulteriore gesto di generosità del Novara calcio, conferma la concreta volontà manifestata dalla nuova proprietà di rilanciare la collaborazione con l’ospedale, in particolare con la Pediatria”.

Alla cena, l’amarezza per la troppo severa ed immeritata sconfitta contro il Monza è stata messa velocemente alle spalle ed il presidente Marcello Cianci, la vice Elisa Rullo con il patron Maurizio, unitamente agli altri membri dello staff, hanno girato fra i tavoli per conoscere meglio le realtà del territorio, in un clima gioviale e decisamente informale che ha visto la presenza oltre al sindaco Alessandro Canelli all’assessora allo sport Chiarelli ed ai rappresentati regionali Marnati e Perugini, anche il Presidente della Lega Pro Ghirelli. Durante la serata presentata dalla portavoce del gruppo Giusy Tartana, l’incursione dei gemelli Franchi, meglio noti come i “Gemelli del Papa”, proprio per aver realizzato e uno speciale “trono” donato al Santo Padre, i quali hanno consegnato una speciale poltrona griffata con i colori del Novara calcio, sulla quale oltre al patron Maurizio Rullo, molti ospiti non hanno perso l’occasione di accomodarsi per le foto di rito.

La galleria fotografica della serata

https://www.novaracalcio.com/la-nuova-proprieta-azzurra-si-presenta-agli-sponsor/

Il video della consegna del “trono” azzurro

Posted by Azzurri al Bar on Sunday, 12 January 2020