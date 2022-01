La Polfer di Novara ritrova una minore allontanatasi da casa e la riconsegna alla famiglia

La ragazzina della Provincia di Torino, partita dalla stazione di Porta Nuova, è stata intercettata dagli agenti quando il treno è arrivato a Novara.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Novara, sono stati protagonisti di una storia a lieto fine, che nel giorno dell’Epifania ha consentito ad una famiglia della provincia di Torino di uscire dall’angoscia dovuta alla sparizione di una minore.

Una giovanissima adolescente infatti, si era allontanata da casa ed era salita su un treno diretto a Milano. Il padre, molto preoccupato, aveva fornito nell’immediatezza una dettagliata descrizione della ragazzina al Centro Operativo Compartimentale di Torino Porta Nuova, che ha diramato una nota di rintraccio ai posti polfer di competenza lungo linea. Quando il convoglio è arrivato alla stazione di Novara, gli operatori in servizio nel capoluogo gaudenziano saliti sul treno, sono riusciti a rintracciare la minore, per poi restituirla incolume agli affetti della famiglia, felicemente rincuorati dalla notizia.

Nel complesso, in occasione delle festività natalizie, il compartimento della Polizia Ferroviaria di Piemonte e Valle d’Aosta, ha proceduto all’arresto di 2 soggetti, con 34 denunciati e 10.732 persone controllate. 17 le sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria nelle Festività di Natale, Capodanno ed Epifania appena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche per il rispetto delle norme anti Covid. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.

Sono state 642 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 109 quelle a bordo di 241 treni. 50 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.