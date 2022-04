La Polizia chiude per 10 giorni “La Parada” di largo Giulio Pastore

Quella del 17 aprile scorso e solo l’ultima delle risse scoppiate nel locale e nei pressi di largo Giulio Cesare 11, che hanno richiesto diversi interventi delle forze dell’ordine.

Di ieri pomeriggio, 22 aprile 2022, la Polizia di Stato di Novara ha dato esecuzione al provvedimento firmato dal Questore della provincia di Novara, ai sensi dell’art.100 del TULPS, con il quale è stata disposta la chiusura per 10 giorni de “LA PARADA”, locale situato in Largo Giulio Pastore 11.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito a numerosi interventi da parte delle locali forze di polizia, interventi che nel corso degli ultimi mesi sono stati sempre più numerosi, per liti, persone moleste, con pregiudizi di polizia e risse, all’interno e nelle immediate vicinanze del locale stesso. L’ultimo grave fatto risale alla rissa avvenuta nella notte del 17 aprile, con l’individuazione di un soggetto che presentava evidenti lesioni al volto. Dalla dinamica dei fatti accertati sul posto “si è poi appurato che la persona era stata oggetto di aggressione fisica, anche con lancio di bottiglie di vetro, mentre si trovava all’interno del locale, assieme a un amico – scrive la Questura di Novara nel comunicato stampa che illustra l’operazione – Aggressione messa in atto da un gruppo di persone, tutte allontanatisi poi dal luogo”.

Ad aggravare la posizione della titolare, la reticenza nel consegnare le immagini video dei momenti più salienti dei fatti, senza che si riuscissero a recuperare proprio i momenti dell’aggressione “presumendosi così un non corretto comportamento tenuto nella gestione del locale”.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara