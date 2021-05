La Polizia di Novara arresta tre giovani rapinatori

Nella serata di martedì 27 aprile 2021 gli agenti della Polizia di Stato di Novara hanno tratto in arresto tre ragazzi tra i 18 e i 24 anni, tutti residenti nel capoluogo, autori di una rapina perpetrata ai danni di un ragazzo di nazionalità afghana.

Uno dei tre ragazzi, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale e con numerosi precedenti di polizia, è fra i responsabili dei disordini creatisi all’ingresso della Questura di Novara, la notte del 20 giugno 2020.

Intorno alle 22.00, gli agenti delle volanti della Questura di Novara sono intervenuti nei pressi di Largo Don Minzoni, per la segnalazione di una rapina in corso.

I poliziotti dopo aver preso contatto con la vittima, che in compagnia di un suo conoscente aveva appena fermato due dei tre aggressori, hanno proceduto a seguire il terzo soggetto, seguendo la traccia gps del telefonino rubato alla vittima, tramite l’applicazione “Trova il mio iPhone”. Una caccia fruttuosa che ha consentito agli agenti di fermarlo presso la sua abitazione, ove il telefonino veniva rinvenuto, occultato in un aiuola all’ingresso del condominio.

Con ordinanza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha poi convalidato gli arresti dei soggetti per il reato di rapina aggravate e ha contestualmente disposto per uno dei tre – con precedenti di polizia e misure di prevenzione a carico, come sopra indicato – anche la misura cautelare degli arresti domiciliari, aggravata pochi giorni dopo anche con il divieto di comunicare verso l’esterno, per avere tenuto durante gli arresti domiciliari una condotta non conforme alle disposizioni normative.

Fonte Questura Novara