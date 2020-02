La Polizia di Novara intercetta ed arresta un pericoloso latitante

Nella mattinata del 6 febbraio il pluripregiudicato classe 1949 è stato bloccato in provincia di Novara, prima che lasciasse nuovamente l’Italia.

Omicidio doloso ed associazione per delinquere di stampo mafioso. Questo il pesante quadro giudiziario del pluripregiudicato arrestato la sera dello scorso 6 febbraio dalla Polizia di Stato di Novara. L’uomo classe 1949 gravato da gravi precedenti penali per i quali era ricercato, doveva scontare una condanna definitiva di sei anni e 3600 euro di multa per ricettazione, a seguito di una condanna passata in esecuzione fin dal 2012 , mai andata in esecuzione proprio perchè il soggetto si era reso irreperibile all’estero.

Ma giovedì scorso, è transitato per una struttura ricettiva della provincia di Novara, facendo scattare la macchina di controllo e monitoraggio della Polizia, rispetto ai soggetti pregiudicati. Agli agenti della Polizia novarese è bastato osservare e pedinare il soggetto, che aveva lasciato la struttura dove soggiornava nella mattinata del 6 febbraio, per fermarlo ed arrestarlo prima che lo stesso si desse nuovamente alla macchia, visto che aveva già pronto in tasca un biglietto aereo per lasciare il territorio italiano.