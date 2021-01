La Polizia di Novara sequestra 50 kg di fuochi artificiali modificati per aumentarne il potenziale esplodente

Il materiale rinvenuto prima di capodanno nello scantinato di un condominio ad Arona. Deferito all’A.G. un uomo di mezza età.

Ha acquistato 50 kg di fuochi artificiali, per poi modificarli per aumentarne il potenziale esplosivo. La scoperta ad opera dalle Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Novara, ha messo in luce infatti l’attività di un aronese di mezza età che in vista del capodanno; mettendo a frutto le proprie capacita nel maneggiare esplosivi, ha acquistato i fuochi artificiali per poi effettuare le modifiche.

Il 30 dicembre scorso, la Polizia novarese, ha perquisito i locali di proprietà dell’uomo e quindi sequestrato tutti gli artifici pirotecnici ritrovati, pericolosamente custoditi in uno scantinato di un condominio ad Arona.

L’immediato intervento ha così permesso di evitare i pericoli conseguenti all’utilizzo del materiale esplodente, anche vista la mancanza di sicurezza offerta dal luogo dove era stipato il materiale.

I giochi artificiali modificati sono stati sequestrato e l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria di Verbania, competente territorialmente, ed il pubblico ministero Laura Carrera valuterà la perizia del materiale sequestrato. Attualmente si prevede come ipotesi di reato la detenzione abusiva di armi e materiale esplodente nonché la violazione di specifiche norme, avendo custodito senza licenza dell’Autorità materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o fabbricazioni delle stesse, omettendone inoltre la prevista denuncia all’Autorità, nonché per aver alterato/modificato i prodotti esplodenti.

Fonte Questura di Novara